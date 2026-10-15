Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiada zmiany w prawie dotyczące szkół i nauczycieli

|
szkoła nauczyciel klasa shutterstock_207423946
Nowacka: wzmacniamy ochronę prawną nauczycieli
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Roman Fenton/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wzmacniamy ochronę prawną nauczycieli - zapowiedziała w rozmowie z dziennikarzem TVN24+ Patrykiem Michalskim ministra edukacji Barbara Nowacka. Wyjaśniła, czego dotyczyć będą zmiany w prawie. Przekazała, że jej resort wraz z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowuje też przepisy, które "dadzą szansę na wyłączenie social mediów dzieciom".

Nowy "News Michalskiego" już dziś o godzinie 9 w TVN24+. Gościem Patryka Michalskiego będzie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski >>>

Ministra edukacji Barbara Nowacka w rozmowie z autorem programu "News Michalskiego" podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie odniosła się do ostatnich aktów przemocy w szkołach i powiedziała, czego potrzebują nauczyciele.

- Nauczycielki i nauczyciele pokazali w tych ostatnich dniach, że szkoła jest miejscem wyjątkowym, a nauczyciele są bohaterami dnia codziennego, ale i w szczególnych sytuacjach też - mówiła.

- Czego potrzebują? Potrzebują spokoju i dobrych warunków pracy - stwierdziła w rozmowie z Patrykiem Michalskim. - Potrzebują bezpieczeństwa, żeby móc uczyć i dawać bezpieczeństwo młodzieży. Potrzebują wsparcia i w zdrowiu psychicznym, i w kwestiach prawnych bardzo często. Dzisiaj potrzebują przepisów, które będą ich chronić, a nie które będą dawały podstawy do ich karania - wymieniała.

Barbara Nowacka
Barbara Nowacka
Źródło zdjęcia: TVN24

Barbara Nowacka zapowiada zmiany w prawie

Michalski pytał, czy nauczyciele potrzebują zmian w prawie. - Zmieniamy kilka rzeczy. Po pierwsze, wzmacniamy ochronę prawną nauczycieli, to jest artykuł 63. Karty Nauczyciela. To jest też wskazanie, że organ prowadzący, czyli samorządy, mają za zadanie wspierać nauczycieli i w zdrowiu psychicznym, i w tym obszarze prawa, kiedy sprawy dotyczą ich działalności zawodowej - tłumaczyła.

W Prawie oświatowym damy nauczycielom narzędzia do tego, żeby mogli zajrzeć do plecaka albo coś odebrać 

- zapowiedziała Nowacka.

Kiedy zmiany mogą wejść w życie? - One muszą być bardzo dobrze przedyskutowane i muszą być przyjęte też przez nauczycieli, więc my szykujemy przepisy, które rozpoczną swoją drogę legislacyjną - mam nadzieję - na początku przyszłego tygodnia, ale chcę, żeby miały przestrzeń na konsultacje - zastrzegła. Nowacka zapowiedziała, że "na pewno nie będzie błyskawicznej ścieżki".

Szefowa MEN wyraziła nadzieję, że przepisy wejdą w życie do końca roku. - Zapytam o to związki zawodowe i nauczycieli, jak długo chcą o tym rozmawiać, jak starannie i jak wiele będą mieli uwag i od tego to uzależniam - wyjaśniła.

Zdaniem ministry "kolejna rzecz, która się musi zmienić, to jest (...) ograniczenie prawa wstępu na teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych osobom postronnym". - Nie ma powodu, żeby tak wiele osób się tam kręciło - stwierdziła. - To będzie ujęte tak, że szkoła w swoim statucie ma obowiązek to określić. Dzisiaj szkoły mogą to określać, ale nie mają odwołania ustawowego - mówiła.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży?

W rozmowie z Patrykiem Michalskim Barbara Nowacka poruszyła też temat zakazów korzystania z telefonów w szkołach podstawowych i ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. Ministra stwierdziła, że media społecznościowe to "jest chyba nasza największa dzisiaj bolączka".

- Przecież nikt nie pozwoli dziecku, które siedzi obok albo w swoim pokoju, oglądać pornografii - zauważyła. - A w sieci to się po prostu dzieje - dodała. - Dziecko, które jest pokój obok, czasami ogląda treści radykalne, czasami ogląda przemoc i jest ofiarą hejtu albo hejtuje - tłumaczyła.

Szefowa MEN powiedziała, że to trzeba "zmienić mądrze". Wskazała, że "już dzisiaj są pewne możliwości, tylko trzeba je zacząć wykorzystywać". Wskazała rozwiązanie.

- Jeżeli byłaby taka usługa - myślę, że powinna być - że rodzic kupuje kartę dla dziecka, która nie ma dostępu do poszczególnych serwisów, to jest możliwe, to jest technicznie wykonalne, tylko trzeba tutaj dobrej woli operatorów - wyjaśniła. Powiedziała, że jej resort wraz z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowuje przepisy, które "dadzą szansę na wyłączenie social mediów dzieciom".

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Barbara NowackaSzkołaMinisterstwo Edukacji i NaukidzieciMedia społecznościowe
Czytaj także:
rafineria dach reuters
Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie. "Mamy dość"
Świat
Prezydent USA Donald Trump przed Białym Domem
Amerykanie mają nowy plan. Europa powiedziała "nie"
BIZNES
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Matczak o TK: to zamieszanie jest największym sukcesem Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Rywalka za burtą. Świetne wieści dla Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Sędzia powalony przez piłkarza. "To jest czerwona kartka"
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Białymstoku, nie żyją obie kobiety
Dwie kobiety zginęły na przejściu dla pieszych
Białystok
Elon Musk
Musk: za ograniczanie Starshieldów odpowiada Trump. Media o reakcji Białego Domu
BIZNES
imageTitle
Bezradny Lewandowski. Czerwona kartka odmieniła mecz
EUROSPORT
Władimir Putin
Rosjanie wciąż dostają setki tysięcy wiz. "To niepojęte"
BIZNES
Protest we Francji
W kolejnych krajach wybuchają protesty studentów
Justyna Kazimierczak
Spotkanie ambasadora USA przy NATO Matthew Whitakera z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim oraz szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
"Produktywne" spotkanie z człowiekiem Trumpa. Napisał o Polsce
Świat
Policja zatrzymała 38-latka
Po kłótni w barze wrócił z tasakiem. Ranni
WARSZAWA
1 godz
Donald Trump i Pete Hegseth
NATO 3.0, nerwy Trumpa i zachęcona Rosja. Co to oznacza dla Polski?
Podcast o zagranicy
kortGettyImages-2299707075
Kłopoty organizatorów. Zmieniono godzinę meczu Chwalińskiej
EUROSPORT
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Urząd kupił dawny dworzec. Wiemy, co w nim będzie
Piotr Bakalarski
Pozostałości statku, który znaleziono u wybrzeży Turcji
Wrak tak stary, że nic z niego nie zostało. To rekordzista
METEO
imageTitle
"Wyciągnęli Mourinho z poważnych tarapatów"
EUROSPORT
Maha Kumari to samica słonia indyjskiego
Maha Kumari zamieszkała w łódzkim zoo
Łódź
Donald Trump
Kontrowersyjna decyzja Trumpa. "Prezydent nie zmienił swojego stanowiska"
BIZNES
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz
Co się działo przed TK? "To jest barbarzyńska dzicz"
Jakub Sobieniowski
protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Spór o Trybunał Konstytucyjny. Co wiadomo do tej pory
Polska
1 godz 1 min
pc
Strata ciąży. Jaka pomoc przysługuje rodzinom w tym trudnym czasie?
Mamy temat
Papież Leon XIV przeszedł operację w szpitalu w Rzymie
Operowany metodą wideochirurgii. Eksperci o szczegółach zabiegu Leona XIV
Angelika Maj
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Były szef Szin Betu pozywa Netanjahu i wzywa do ujawnienia dokumentów
Świat
Maciej Berek
Ślubowanie Berka, problemy ze Starlinkami, diagnoza papieża
najważniejsze informacje
Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty
"Wersal się skończył". Pięć wniosków na rok przed wyborami
Marcin Złotkowski
imageTitle
PSG górą w hitowym starciu. Szalona remontada Realu w Rzymie
EUROSPORT
imageTitle
Wymiana ciosów i piękne gole. FC Porto znów na tarczy
EUROSPORT
imageTitle
Test antydopingowy w dniu śmierci matki. Jest odpowiedź na zarzuty
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski odpowiada Trumpowi. Czuje się zdradzony
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica