"Prezydent postawił się w sytuacji śmiesznej i skończy się to tragedią"

Dzisiaj pan prezes Radosław Piesiewicz odwzajemnia się panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Prezydent stanął na drodze pani Mai Włoszczowskiej - mówił w "Faktach po Faktach" minister sportu Sławomir Nitras. Odniósł się w ten sposób do rekomendacji dla Dudy na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Nitras: prezes Piesiewicz odwzajemnia się panu prezydentowi Dudzie

Gość "Faktów po Faktach" uważa, że "prezydent naprawdę postawił się w sytuacji śmiesznej i skończy się to tragedią". - Stanął na drodze pani Mai Włoszczowskiej, która od lat konsekwentnie pnie się po szczeblach kariery w tej międzynarodowej organizacji. Za chwilę tak naprawdę miała zostać członkiem rzeczywistym, na stałe reprezentując Polskę - powiedział Nitras.

Minister pytany, co wydarzy się teraz, odpowiedział, że "panowie z PKOl upiekli taki zakalec, to niech sobie teraz z tym radzą".

Według niego prezydent powinien zrzec się tej rekomendacji. - To jest jedyne honorowe wyjście. Prezydent powinien też przeprosić panią Maję Włoszczowską - twierdzi Nitras.

Nitras: wiem, że pan Piesiewicz publicznie kłamie

Nitras pytany o to, czy wie już wszystko na temat działań Radosława Piesiewicza w PKOl, np. o jego zarobkach i o tym, czy wszystkie kontrole (w sprawie prezesa PKOI - red.), się zakończyły, odpowiedział, że "wszystko wie". - Kontrole nie są po to, żebym ja się czegoś dowiedział. Kontrole są po to, żeby opinia publiczna się dowiedziała. Jest kontrola komisji rewizyjnej, jest kontrola pana prezydenta Trzaskowskiego, kontrola Najwyższej Izby Kontroli - wyliczał Nitras. Stwierdził, że "bardzo dużo wie".