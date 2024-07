Miller: prezydent sabotuje działania Rady Ministrów i innych instytucji

W dniach 9-11 lipca w Waszyngtonie odbędzie się szczyt NATO . Obchodzona będzie m.in. 75. rocznica powstania Sojuszu. Były premier Leszek Miller stwierdził w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24, że "ponieważ to jest rocznica powstania Paktu Północnoatlantyckiego, to na czele polskiej delegacji powinien być prezes Rady Ministrów, który dysponuje realną władzą, a nie prezydent, który dysponuje władzą tytularną".

- Odnoszę wrażenie, że biorąc pod uwagę to, co robi pan prezydent, to jak sabotuje działania Rady Ministrów i innych instytucji, to rząd nie powinien się aż tak z panem prezydentem liczyć. Nasze prawo powoduje, że rząd może rządzić, omijając prezydenta, ale prezydent nie może rządzić, omijając rządu - kontynuował.