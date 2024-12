Kołodziejczak: namierzyłem szkodnika, sobotażystę w ministerstwie

"Też czasem mam takie wrażenie, że mógłbym zrobić więcej. Ale muszę mieć narzędzia"

Kołodziejczak: nie miałem okazji, możliwości rozmowy z ministrem Siekierskim

- Już kilka tygodni temu jasno sygnalizowałem swoje spostrzeżenia. To, na co umówiłem się w resorcie rolnictwa. Czyli na pomoc, na wspólne działanie i jeżeli trzeba, to na zwracanie uwagi na to, co należy zmienić, jakie decyzje należy podejmować. Zwracałem na to uwagę, zresztą jest to potwierdzone w dokumentach do ministra Siekierskiego - mówił dalej Kołodziejczak.