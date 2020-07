Dworczyk o rozmowie prezydenta z youtuberem: działania mogą wskazywać na element wojny informacyjnej

Mieliśmy do czynienia z sytuacją, która nie powinna się zdarzyć - powiedział w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Odniósł się do rozmowy Andrzeja Dudy z rosyjskim youtuberem, który podał się za sekretarza generalnego ONZ. - Część komentatorów, część ekspertów określa działania Rosjan jako element wojny informacyjnej - ocenił.

Podający się za sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa rosyjski youtuber odbył ponad 11-minutową rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą jeszcze przed ogłoszeniem przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wśród tematów znalazła się między innymi polityka Polski wobec Ukrainy i stosunek prezydenta do osób LGBT.

Dworczyk: taka sytuacja nie powinna się zdarzyć

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w piątek w "Jeden na jeden", że "rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją, która nie powinna się zdarzyć".

Dodał, że nie jest żadnym usprawiedliwieniem to, że inni ważni politycy, jak prezydent Francji Emmanuel Macron, Boris Johnson, kiedy był jeszcze ministrem, prezydent Turcji czy ówczesny prezydent Ukrainy Petro Poroszenko też zostali poddani tego rodzaju działaniom.

Dworczyk: eksperci wskazują, że to mogło być elementem wojny informacyjnej

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pytany, czy sprawę załatwia zwolnienie z pracy dwóch urzędników, powiedział, że "w jego przekonaniu, gruntowna analiza powinna dać odpowiedź na pytanie, czy jakieś dalsze kroki powinny być podjęte, a przede wszystkim powinna odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby więcej do tego rodzaju sytuacji nie doszło".

- Tak jak powiedziałem, część ekspertów wskazuje na to, że te działania mogą być elementem wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską. Świadczy o tym dobór osób, które są w ten sposób atakowane czy poddawane tego rodzaju działaniom, jak i moment, kiedy to się dzieje - powiedział Dworczyk.

15.07 | Waldemar Andzel z PiS był pytany, czy sprawą rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy powinna się zająć sejmowa komisja do spraw służb specjalnych. - Myślę, że od tego są odpowiednie służby, które wyjaśnią wszystkie tematy - odpowiedział przewodniczący tej komisji.

Posłowie PiS o rozmowie prezydenta Dudy z pranksterami 15.07 | Waldemar Andzel z PiS był pytany, czy sprawą rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy powinna się zająć sejmowa komisja do spraw służb specjalnych. - Myślę, że od tego są odpowiednie służby, które wyjaśnią wszystkie tematy - odpowiedział przewodniczący tej komisji. TVN24

Dworczyk zaznaczył, że rosyjscy komicy "znajdują dużo miejsca na łamach przychylnych Kremlowi mediów rosyjskich, jeśli chodzi o ich działalność. - Nigdy [te osoby - przyp. red.] nie były krytykowane chociaż te działania w świetle przepisów rosyjskich stanowią złamanie prawa administracyjnego. W związku z tym, tak jak powiedziałem, moment tego rodzaju działań i osoby, które są wybierane do przeprowadzenia takiej operacji, może wskazywać na to, że jest to operacja prowadzona w ramach działań dezinformacyjnych Federacji Rosyjskiej - ocenił gość programu "Jeden na jeden" w TVN24.