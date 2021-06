Kwaśniewski: Gdzie są granice Związku Radzieckiego? Tam, gdzie je Związek Radziecki określi

Rosjanie tak sobie nagrabili w sprawach ataków hakerskich, że cokolwiek by się działo, można mówić o Rosjanach - powiedział w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Skomentował w ten sposób włamanie na skrzynkę mailową ministra Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W nocy z wtorku na środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk wydał oświadczenie w związku z "doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę email i skrzynkę jego żony". Napisał, że poinformował w tej sprawie "stosowne służby państwowe". Zgłoszenie wpłynęło do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego . Dworczyk zapewniał, że przedmiotem ataku hakerów nie stały się "żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny".

W czwartek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Prowadzący pytał go, czy widzi rosyjski ślad w ataku hakerskim na Michała Dworczyka. - Nie wiem, ale Rosjanie tak sobie nagrabili w tych sprawach, że cokolwiek by się działo, można mówić o Rosjanach. Ale może to być również chuligański wybryk czy złośliwy żart - odparł.