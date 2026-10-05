Polska Miała wpływać na sędziów, by pomóc przewodniczącej KRS. Może stracić immunitet Filip Czekała |

Pawełczyk-Woicka o statystykach dotyczących działania KRS w 2022 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Elżbiety J.-M. Chodzi o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przewodniczącej wydziału karnego, która według śledczych miała wywierać wpływ na treść orzeczenia w sprawie pozostającej w referacie innych sędziów

Poszło o karę dla szefowej KRS

22 listopada 2022 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Wojciech Maczuga nałożył na ówczesną przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką (blisko związaną z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą) karę porządkową w wysokości 3000 zł za niewykonanie postanowienia sądu, zobowiązującego do przekazania akt osobowych oraz dokumentacji konkursowej sędziego Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Akta te były, zdaniem sędziego Wojciecha Maczugi, niezbędne do przeprowadzenia testu bezstronności i niezawisłości sędziego wydającego wyrok w I instancji.

Przełożona miała wpływać na sędziów

Tuż po tej decyzji przewodnicząca IV Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie Elżbieta J.-M. według ustaleń śledczych, podejmowała działania zmierzające do uchylenia kary porządkowej nałożonej na przewodniczącą KRS oraz odstąpienia od przeprowadzenia testu bezstronności i niezawisłości. Między 22 a 25 listopada miała prowadzić rozmowy z pozostałymi członkami składu orzekającego i wywierać wpływ na dalszy sposób procedowania w sprawie.

- Działania te wykraczały poza zakres przysługujących jej kompetencji administracyjno-organizacyjnych jako przewodniczącej wydziału - informuje prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Wydział Spraw Wewnętrznych PK zebrał w tej sprawie dowody, w tym zeznania świadków, nagrania rozmów i opinię z zakresu badań fonoskopijnych.

Skład sędziowski się zmienił i uchylił karę

Efekt działań Elżbiety J.-M. był taki, że w dniu rozprawy (25 listopada 2022 r. ) dwóch członków pierwotnego składu orzekającego było nieobecnych - jeden nie pojawił się z przyczyn zdrowotnych, drugi wziął urlop na żądanie. Wówczas Elżbieta J.-M. wyznaczyła w ich miejsce sędziów z listy zastępstw.

- W zmienionym składzie sprawa została następnie rozpoznana, a po wydaniu wyroku postanowienie o nałożeniu kary porządkowej na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa zostało uchylone jako bezprzedmiotowe - wyjaśnia Nowak.

Funkcjonariuszowi publicznemu, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków i działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego grożą nawet trzy lata więzienia.