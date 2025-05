Transport wojskowy w Rzeszowie Źródło: TVN24

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. Polak jest oskarżony o działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Działania K. miały pomóc między innymi w planowaniu ewentualnego zamachu na prezydenta Ukrainy.

Prokuratura Krajowa opublikowała we wtorek oświadczenie, w którym podano, że prokurator mazowieckiego pionu PZ PK skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. "oskarżonemu o popełnienie przestępstwa zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej".

Jak podano, według ustaleń śledczych Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Rosji i nawiązywał kontakty z jej obywatelami, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w wojnę w Ukrainie.

Jak informuje prokuratura, do zadań Pawła K. "należało zebranie i przekazanie informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Działania miały pomóc m.in. w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa, tj. prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego".

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pawła K. wpłynęło do Prokuratury Krajowej z Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy. Później polska prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracowały z prokuraturą ukraińską i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

Czyn zarzucany Pawłowi K. zagrożony jest karą pozbawiania wolności do ośmiu lat.

Paweł K. został zatrzymany 17 kwietnia 2024 roku na terenie Polski. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.