Polska Wrze w PiS. "Silna karta przetargowa" na ostatniej prostej Marcin Złotkowski |

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki Źródło zdj. gł.: Mateusz Marek/PAP

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Pracownia Opinia24 przygotowała dla "Faktów" TVN i TVN24 dwa warianty sondażu dotyczącego poparcia dla partii politycznych. Pierwszy - gdyby Prawu i Sprawiedliwości udało się zachować jedność, drugi - gdyby doszło do rozłamu. W drugiej sytuacji stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przekroczyłoby próg wyborczy i uzyskałoby mandaty w polskim parlamencie. Ugrupowanie byłego premiera mogłoby liczyć na 6,2 procent poparcia.

Co te wyniki mówią o potencjale politycznym Morawieckiego?