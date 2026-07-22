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Polska

Wrze w PiS. "Silna karta przetargowa" na ostatniej prostej

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Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Źródło zdj. gł.: Mateusz Marek/PAP
"Dobry punkt wyjściowy" i "silna karta przetargowa". Tak eksperci oceniają w rozmowie z TVN24+ sondaż wyborczy uwzględniający Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W badaniu na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 stowarzyszenie byłego premiera przekracza próg wyborczy. Czy może być realną siłą polityczną? Co byłoby "przekroczeniem politycznego Rubikonu"?
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Pracownia Opinia24 przygotowała dla "Faktów" TVN i TVN24 dwa warianty sondażu dotyczącego poparcia dla partii politycznych. Pierwszy - gdyby Prawu i Sprawiedliwości udało się zachować jedność, drugi - gdyby doszło do rozłamu. W drugiej sytuacji stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przekroczyłoby próg wyborczy i uzyskałoby mandaty w polskim parlamencie. Ugrupowanie byłego premiera mogłoby liczyć na 6,2 procent poparcia.

Co te wyniki mówią o potencjale politycznym Morawieckiego?

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Tagi:
Mateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiPolska 2050Przemysław CzarnekPolskie Stronnictwo LudoweWładysław Kosiniak-Kamysz
Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Dziennikarz tvn24.pl
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