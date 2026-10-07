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Polska

Mateusz Morawiecki zaatakował PiS. "Nie bez powodu nazywali go Pinokiem"

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Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Kłótnie między Morawieckim i ludźmi Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze polityków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Współpraca w rządzie nie była aksamitna, ale od czasu rozstania widzimy nieustającą krytykę i obrzucanie się błotem. Mateusz Morawiecki gra teraz na siebie i nagle okazuje się, że gospodarczy program Prawa i Sprawiedliwości jest rodem z Leszka Balcerowicza, a beneficjentami będą złodzieje. PiS jest w lekkim szoku, ale nie odstawia nogi. Materiał "Faktów" TVN.

Mateusz Morawiecki idzie już dalej niż stowarzyszenie Rozwój Plus - zakłada partię, która będzie w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości. - PiS to są kontrole małych firm. To jest opresja. To są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach - powiedział.

Jeśli ktoś, kto był premierem w rządzie PiS-u i to przez sześć lat, a teraz mówi, że PiS to opresja i areszty, to naraża się na kpiny konkurentów. - My już znamy Mateusza Morawieckiego i nie bez powodu ludzie nazywali go Pinokiem polskiej sceny politycznej [synonim kłamczucha - red.] - stwierdził Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.

- Morawiecki, który mówi, że "PiS to zło", "PiS to opresja" - ja się w ogóle zgadzam, ale PiS to pan Morawiecki. On był przecież premierem tego rządu, z tym rządem przegrał, a dzisiaj się podzielili i jedno jest PiS, a drugie PiS bis - skomentował Cezary Tomczyk z KO.

Mateusz Morawiecki skrytykował rządy PiS
Mateusz Morawiecki skrytykował rządy PiS
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Tomasz Trela z Nowej Lewicy przypomniał, że "Morawiecki to PiS", a "PiS to Morawiecki". - Pan się przeflancował, ale wszyscy pamiętają, jaki bałagan pan po sobie pozostawił - podkreślił.

- Niedługo Morawiecki będzie się odcinał od Morawieckiego, a PiS już się całkowicie odciął od ośmiu lat swoich rządów - podsumowała Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

Politycy PiS krytykują wypowiedź Morawieckiego

Gdy premier z PiS-u i gospodarczy autorytet PiS-u aż tak uderza w PiS, jest to brawurowe odcięcie się od własnej historii. Wypowiedź Morawieckiego warto zderzyć z lekceważeniem i niechęcią polityków PiS-u wobec niedawnego premiera z tej partii.

- Morawiecki nie ma poparcia społecznego. Ma klub parlamentarny, ma wicemarszałka Sejmu, tylko wyborców nie ma - ocenił Mariusz Błaszczak z PiS.

- Ja bym prosił pana premiera by się szanował - dodał eurodeputowany PiS Daniel Obajtek.

Poseł PiS: słowa Morawieckiego z czapy
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Kropka nad i

Z kolei Antoni Macierewicz wyraził zdziwienie, że "pan Morawiecki tak brutalnie się wypowiadał przeciwko Prawu i Sprawiedliwości". - To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna i dla niego kompromitująca - powiedział.

Z kolei Przemysław Czarnek stwierdził, że były premier "miał może gorszą godzinę albo może źle spał".

PiS chce odejść od Polskiego Ładu

W najnowszej awanturze PiS-u z byłym premierem z PiS-u poszło o Polski Ład, który tak się podobał partii, że nawet Zbigniew Ziobro, gdy razem rządzili, przez chwilę nie wbijał szpilek w Mateusza Morawieckiego.

Ziobro przyznał dawniej, że Polski Ład "wspólnie postanowili realizować", a Jarosław Kaczyński wtórował, że Polski Ład "jest oparty o polskie wartości". PiS tworzyło Polski Ład i reklamowało ten program, ale już go nie lubi.

- Wracamy do ustawień fabrycznych. Likwidujemy błędną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego - zapowiedział Czarnek.

Błędy Morawieckiego mają naprawiać szykowani na premiera i superministra od gospodarki Czarnek i Obajtek. W szczególe chodzi o naliczanie składki zdrowotnej na zasadach sprzed Polskiego Ładu.

Ogólnie chodzi o prosty plan - żeby do władzy wrócili politycy PiS-u, muszą osłabić byłego premiera z PiS-u. Były premier z PiS-u robi zaś wszystko, żeby osłabić PiS.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaNowa LewicaMateusz MorawieckiPrzemysław CzarnekDaniel ObajtekPolski Ład
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