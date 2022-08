Premier Morawiecki w Paryżu. Rozmowy z prezydentem Macronem

Premier Mateusz Morawiecki przybył do Paryża, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rozmowy będą dotyczyć między innymi Ukrainy, bezpieczeństwa, energetyki oraz współpracy ekonomicznej. Szef polskiego rządu przekazał, że będzie chciał zaproponować francuskiemu prezydentowi dwa konkretne rozwiązania - jedno dotyczące handlu emisjami gazów cieplarnianych, drugie odnoszące się do ustalania końcowych cen energii.

Jak przekazał rzecznik rządu Piotr Muller, głównym tematem rozmowy polskiego premiera z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem będą relacje dwustronne oraz najważniejsze kwestie z agendy europejskiej. - Liderzy poruszą między innymi kluczowe tematy dotyczące energii i obronności, także w kontekście możliwości współpracy polsko-francuskiej. Omówione zostaną również kwestie dotyczące dalszego wsparcia dla Ukrainy i obywateli tego kraju - poinformował rzecznik.

Macron: bezpieczeństwo atomowe nie może być osłabione przez wojnę w Ukrainie

Przed rozmowami Morawiecki i Macron wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

- Dziękuję panu premierze, drogi Mateuszu, że jest pan dzisiaj w Paryżu. Cieszymy się, że będziemy mogli przedsiębiorcom francuskim przedstawić pana wizję o pana kraju i naszej współpracy ekonomicznej - oświadczył prezydent Francji w wystąpieniu na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego w Paryżu, po powitaniu szefa polskiego rządu.

Macron o tematach rozmów z Mateuszem TVN24

Jak mówił, "kontekst doprowadził nas w ostatnim czasie do bardziej zacieśnionej współpracy". - I dlatego dziękuję panu za tę obecność. Oczywiście myślę tu o wojnie w Ukrainie i o naszej wspólnej determinacji wspierania Ukrainy, jak długo to będzie tylko konieczne - mówił Macron.

Prezydent Francji mówił o roli Polski w obliczu tej wojny wskazywał zwłaszcza na "szczodrość narodu polskiego, który był w awangardzie pomocy, przyjmując na terytorium Polski wielu Ukraińców". - Jest to znak Solidarności, która zasługuje na uczczenie jej pamięci - powiedział. Macron zapowiedział także rozmowę na temat sytuacji elektrowni w Zaporożu. - To najbardziej nas interesuje. Robiliśmy wszystko w ostatnim czasie, żeby zmobilizować Międzynarodową Agencję Energii Atomowej - zapewnił.

Jak mówił prezydent Francji, są dwa najważniejsze tematy do omówienia z premierem Morawieckim. - Po pierwsze bezpieczeństwo atomowe, które nie może być osłabione przez tę wojnę. A więc ta misja jest znacząca, musi zachować w dobrym zdrowiu tę elektrownię. Druga rzecz - suwerenność ukraińska również nie może być kwestionowana. Broń jądrowa nie może być obiektem wojny i tu musimy również bronić suwerenności ukraińskiej w odniesieniu do tej elektrowni - oświadczył Macron.

Prezydent Francji zapowiedział ponad to rozmowy o "konsekwencji tego konfliktu". - Staramy się zapobiec wszystkim zagrożeniom na wschodniej flance (NATO) i chciałbym, żebyśmy mogli rzeczywiście w ten sposób naszą współpracę kontynuować. Będziemy mówić również o sprawach energetycznych, które są związane i są konsekwencją tej wojny. Nasze bezpieczeństwo dla zaopatrzenia w gaz, ale również cel, energię elektryczną. Musimy oczywiście zachować suwerenność europejską - mówił Macron.

Morawiecki: Rosja atakując Ukrainę, wywołała monstrualny kryzys

Następnie głos zabrał szef polskiego rządu.

- Rosja atakując Ukrainę, wywołała monstrualny kryzys, (...) prawdopodobnie taki, który się dopiero zaczyna. Kryzys, który dotyka bezpieczeństwa, dotyka spraw energetycznych, kryzys polityczny i gospodarczy w najszerszym rozumieniu tego słowa. Wszystko to w jednym czasie - powiedział premier przed spotkaniem. Dodał, że warto zadać sobie w takiej sytuacji pytanie, jak się przed tymi kryzysami bronić.

Morawiecki: Rosja, atakując Ukrainę, wywołała kryzys o monstrualnych rozmiarach TVN24

- Na pewno przede wszystkim, kiedy jesteśmy zjednoczeni, to potrafimy się lepiej przed tymi kryzysami obronić. United we stand, divided we fall - jak mówimy sobie i za tę jedność bardzo dziękuję. Ale zjednoczeni nie znaczy zglajchszaltowani. Europa jest domem wielu państw, UE jest domem 27 państw, a więc różnorodność też musi być szanowana, musi być naszym niejako drugim imieniem - powiedział premier.

- Chcemy poszerzać współpracę polsko-francuską, która bardzo dobrze wyglądała, ale otwieramy ją też na nowych polach. Jednak ona tym lepiej będzie się rozwijać, im Europa będzie bezpieczniejsza. Bezpieczeństwo jest, wiadomo, zawsze warunkiem wstępnym szybkiego rozwoju gospodarczego, dlatego razem z Francją, ramię w ramię, myślimy o wzmacnianiu europejskiego potencjału obronnego - powiedział Morawiecki.

Premier Morawiecki: z prezydentem Francji będę rozmawiać o atomie

Morawiecki poinformował, że wśród poruszanych przez nich tematów będzie energetyka. - W odniesieniu do elektrowni jądrowych Francja jest naturalnym partnerem - od razu przychodzi na myśl, kiedy myślimy o naszych projektach atomowych. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Chciałbym przyspieszyć ten proces. O tym będę rozmawiać z prezydentem Francji za chwilę - zapowiedział szef polskiego rządu.

Odniósł się też do wojny na Ukrainie. - Ukraińscy żołnierze walczą jak lwy, walczą jak żołnierze francuscy pod Valmy, jak żołnierze Napoleona pod Austerlitz albo Powstańcy Warszawscy, ale potrzebują broni, wsparcia finansowego dużo bardziej niż humanitarnego - powiedział Mateusz Morawiecki.

Ocenił, że obecnie mamy do czynienia "nawet nie z końcem wojny na Ukrainie, nawet nie z początkiem końca, być może z końcem początku tego kryzysu, który rozwija się na wielu polach". - Dlatego nasza odpowiedź musi być cierpliwa, wyważona i zdecydowana. Oby się nie okazało, że Ukraińcy mają więcej w sobie siły, cierpliwości, wytrwałości niż my, Europejczycy, którzy wahamy się czy zmniejszyć termostat o dwa stopnie - stwierdził premier.

Morawiecki: chcę zamrożenia kosztów emisji CO2 na poziomie 30 euro za tonę

Szef polskiego rządu przekazał, że będzie chciał zaproponować francuskiemu prezydentowi dwa konkretne rozwiązania. - Chcę zaproponować, aby na najbliższe dwa lata ceny ETS (chodzi o system handlu emisjami gazów cieplarnianych EU ETS - red.) były zafiksowane, na przykład na poziomie 30 euro lub by mogły się poruszać w jakimś wąskim przedziale cenowym wokół 30 euro. Dałoby to więcej oddechu obywatelom całej Europy - mówił Morawiecki na konferencji prasowej.

Dodał, że chce zaproponować prezydentowi Francji, "aby ten system, który w normalnych warunkach działa, lepiej lub gorzej (...) został w tych czasach nadzwyczajnych przebudowany". Ceny energii elektrycznej z dostawą w przyszłym roku są dziś "szalone" - stwierdził.

Jak mówił, drugi mechanizm, który chce zaproponować, to zmiana zasady, że to cena krańcowa wyznacza cenę energii elektrycznej na rynku. "Wiemy, że w takiej sytuacji nasi obywatele cierpią bardzo wysokie ceny, cierpią na skutek kryzysu wywołanego na Wschodzie" - stwierdził Morawiecki.

Morawiecki: dziś dwa kraje są obłożone sankcjami, Polska i Rosja

- Większość krajów Unii Europejskiej, jeszcze nie wszystkie, ale większość, cieszą się z tego programu, który razem wywalczyliśmy - Next Generation EU, czyli Krajowy Program Odbudowy - mówił w dalszej części swojego wystąpienia Morawiecki.

- Ostatnio przeczytałem ciekawy artykuł Jana Rokity, nazwisko w Polsce wszystkim znane, który powiedział, że nie może być tak, aby w tak szczególnym czasie jak ten dzisiejszy, dwa kraje były obłożone sankcjami - Rosja i Polska. Polska, która przyjmuje rzeczywiście miliony uchodźców, (...), która otwiera serca dla kobiet i dzieci z Ukrainy, dzisiaj podlega sankcjom europejskim i to, jak mówi autor tej krótkiej analizy, nawet bardziej uciążliwym niż Rosja - powiedział premier Morawiecki. Nawiązał w ten sposób do artykułu byłego polityka, opublikowanego w "Dzienniku Polskim". Jan Rokita napisał w nim między innymi, że "Polska jest drugim państwem obłożonym obecnie dużymi unijnymi sankcjami", i że "jeśli zważyć dotychczasową wartość obu pakietów sankcyjnych" to "wartość pakietu polskiego raczej przewyższa pakiet rosyjski".

- Program odbudowy miał nas wszystkich obudzić po covidzie do rozwoju gospodarczego, myślę, że tak powinno być - dodał premier.

Morawiecki: sankcjom podlegają dzisiaj dwa kraje - Polska i Rosja TVN24

Morawiecki: Europa popadła trochę w geopolityczną drzemkę

Polski premier mówił, że "prezydent Emmanuel Macron myśli o Europie jako wielkim kontynencie, kontynencie wielkiej przyszłości". - Ja tak samo myślę o Europie jako o kontynencie wielkiej przyszłości. Nie jako stary kontynent, tylko młody kontynent pełen wigoru, pełen siły, nowych technologii, nowych kreatywnych idei, kreatywnych myśli - powiedział.

Jego zdaniem "Europa popadła trochę w taką geopolityczną drzemkę". - I w tym czasie ktoś inny mebluje dla nas ten świat i to wcale, bynajmniej, nie po naszej myśli. Dlatego albo my się obudzimy szybko, albo czas przepłynie nam między palcami i Europa będzie tracić na znaczeniu w tym układzie geopolitycznym - mówił Morawiecki.

Dodał, że we Francji nie trzeba nikomu mówić, co to znaczy "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". - Stara dewiza muszkieterów. Myślę, że to jest też hasło, na którym powinniśmy się opierać, nawet jeżeli się w niektórych kwestiach różnimy. Wierzę, że znajdziemy wspólne rozwiązania w obliczu tego kryzysu - powiedział premier.

Plan wizyty premiera Mateusza Morawieckiego we Francji

Ostatnie spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem miało miejsce w listopadzie ub. roku w Paryżu i dotyczyło sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Natomiast w lutym 2020 roku doszło w Warszawie do podpisania Programu Współpracy na lata 2020-2030 w ramach Polsko-Francuskiego Partnerstwa Strategicznego.

Obok rozmowy z prezydentem Macronem, polski premier weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami francuskiej organizacji pracodawców MEDEF, gdzie szef polskiego rządu wygłosi przemówienie.

