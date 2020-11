"To jest chuligaństwo, to jest przestępstwo, które powinno znaleźć swoje miejsce w sądzie"

Maciej Karczyński, były policjant i były rzecznik ABW, który był w czwartek gościem TVN24, na pytanie, jak nazwałby to, co działo się w środę na ulicach Warszawy - między innymi podpalenie racą mieszkania w Śródmieściu - odpowiedział, że "to po prostu jest bandytyzm". - To jest chuligaństwo, to jest przestępstwo, które powinno znaleźć swoje miejsce w sądzie. Powinny przed sądem stanąć osoby odpowiedzialne za to - powiedział. - Dzisiaj dochodzi do tego jeszcze pandemia - dodał.