"Białe szaleństwo". Z kim współpracują organizatorzy marszu narodowców
Tegoroczny marsz narodowców przeszedł ulicami Warszawy pod hasłem "Polak w Polsce gospodarzem". Slogan ogłoszono na stronie marszu na pięć tygodni przed wydarzeniem, 5 października. Pięć dni wcześniej w zakładce "aktualności" pojawiła się informacja o nawiązaniu oficjalnej współpracy ze sklepem z "odzieżą patriotyczną", a efektem tej współpracy jest specjalna kolekcja odzieży i akcesoriów "patriotycznych".
Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości", które jest organizacją pożytku publicznego, przekonuje, że marsz to impreza patriotyczna rodzin z dziećmi.
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