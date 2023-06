Tusk: Tego głosu, tej fali nikt nie zatrzyma. Olbrzym się obudził

Jak patrzę dzisiaj, tu, na centrum Warszawy, na niekończące się tłumy ludzi, to myślę, że dawno już nie pomyślałem, że słowa "tu jest Polska" tak bardzo pasują do miejsca i czasu - powiedział przed rozpoczęciem marszu 4 czerwca szef PO Donald Tusk.

Po godzinie 12, przed rozpoczęciem marszu, przemawiał szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Jesteśmy w samo południe. Nie bójcie się, nikt nas dziś nie zagłuszy - zwrócił się do zgromadzonych.

W tym czasie zgromadzony tłum wykrzykiwał: "Lech Wałęsa" i "dziękujemy". Tusk, nawiązując do tych okrzyków, wskazał, że zgromadzeni słowo "dziękujemy" dedykują "panu prezydentowi (Wałęsie) i całej generacji, całemu pokoleniu "Solidarności", które wywalczyło konsekwencją, odwagą, bezkrwawo, bez przemocy wolność i niepodległość".

- Dzisiaj przed nami stoi podobna misja, o podobnej wadze. I dzisiaj też, wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce, będą swoją konsekwencją, odwagą, spokojem, optymizmem, szli do zwycięstwa - zauważył. - Jak patrzę dzisiaj, tu, na centrum Warszawy, na niekończące się tłumy ludzi, którzy przyszli zamanifestować swoją złość, ale też swoją nadzieję, to myślę, że dawno już nie pomyślałem, że słowa "tu jest Polska" tak bardzo pasują do miejsca i czasu - przyznał. - Tak, tu jest Polska - powtórzył.