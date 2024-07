Mark Brzezinski: chcemy, żeby Polska rozwijała się, kwitła, była pełna dobrobytu

Mamy ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Każdego dnia są gotowi na to, by chronić NATO, by chronić wschodnią flankę NATO, łącznie z Polską - mówił we wtorek w rozmowie z TVN24 BiS ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

4 lipca Stany Zjednoczone będą świętować 248. rocznicę odzyskania niepodległości. We wtorek gościem TVN24 BiS był ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. - Patrzymy w przyszłość. Polska i Ameryka patrzą w przyszłość. Oczywiście 4 lipca dotyczy historii, dotyczy walki Amerykanów o niepodległość, ale nasze święto każdego dnia dotyczy również przyszłości - mówił.

Jak stwierdził, "nikt nie jest w stanie sobie poradzić sam, także Polska i Ameryka, ale razem możemy to zrobić". Dodał, że ważna jest "solidarność cyfrowa". - Solidarność cyfrowa dotyczy wspólnych innowacji, wspólnego sukcesu w technologii, łączeniu ze sobą ludzi, nawiązywaniu kontaktów, a także promocji naszych gospodarek. Chcemy, żeby Polska nie tylko przetrwała, chcemy, żeby Polska rozwijała się, kwitła, była pełna dobrobytu - powiedział. - Największe amerykańskie firmy są tutaj - dodał.

Zapytany został o gotowość Stanów Zjednoczonych do obrony Polski. - Mamy ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Premier (Donald - red.) Tusk oraz ja byliśmy na spotkaniu z amerykańskimi żołnierzami w bazie w Jasionce. Każdego dnia są gotowi na to, by chronić NATO, by chronić wschodnią flankę NATO, łącznie z Polską - odpowiedział.

- Tak jak powiedział prezydent Biden: będziemy chronić każdą piędź NATO, włączając w to Polskę - dodał. - Jesteśmy gotowi na każdą ewentualność, my nie chcemy walczyć, ale jesteśmy na to gotowi, żeby stawić czoła każdej ewentualności, żeby absolutnie zagwarantować to, by Polska była bezpieczna - mówił.

Brzezinski: jesteśmy w pełni zaangażowani w zapewnienie sukcesu Ukrainie

Kolejnym z tematów była pomoc Ukrainie. - Jesteśmy w pełni zaangażowani w zapewnienie sukcesu Ukrainie - mówił Mark Brzezinski. - Wszystkie sukcesy, które Ukraińcy przez ostatnie dwa i pół roku osiągnęli, są w dużym stopniu dzięki Polsce. Polska służy jako platforma dla wszelkiej pomocy o charakterze śmiercionośnym i innym trafiającej do Ukrainy. Polska jest również domem dla milionów uchodźców - dodał.

- Prezydent Biden poprosił mnie, żebym powiedział to Polakom w jego imieniu: dziękuję, dziękuję, za to, co zrobiliście dla ukraińskich uchodźców, widzimy to, doceniamy to i oddajemy wam honor, jesteście świetni - kontynuował. - Jesteście mocarstwem humanitarnym - stwierdził.

Zapytany o to, czego trzeba życzyć 4 lipca Amerykanom, odparł: - Amerykanom trzeba życzyć szczęścia, solidarności, dobrobytu i więzi z resztą świata.

