Koledzy z TVN24 wspominają Mariusza Waltera. "Był kimś zakochanym w dziennikarstwie"

We wtorek zmarł Mariusz Walter - dziennikarz, przedsiębiorca, producent telewizyjny, były prezes TVN, współzałożyciel i współwłaściciel grupy ITI. Miał 85 lat.

Michał Samul: Mariusz Walter miał wspaniałą wizję budowy niezależnych mediów w Polsce

- Mariusz Walter był wizjonerem pod każdym względem, w każdej warstwie swojego życia zawodowego - powiedział redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN Michał Samul.

Jak mówił, był on człowiekiem, który "miał wspaniałą wizję budowy niezależnych mediów w Polsce". Zwrócił uwagę na "oddanie, z jakim budował niezależne dziennikarstwo w naszym kraju". - To wszystko dzisiaj pokazuje, jak bardzo ważny był ten projekt życia Mariusza Waltera, jakim jest niezależne, wolne dziennikarstwo, jakie jest realizowane w stacji, którą stworzył, w TVN i TVN24 - podkreślił Samul.

Powiedział, że "Mariusz Walter był niezwykle wymagającym szefem, jednocześnie był niezwykle cierpliwym, ciekawym świata, ciepłym człowiekiem". - Praca z nim, każde spotkanie z nim, każda lekcja, której nam udzielał, nam, młodym dziennikarzom, twórcom telewizyjnym, była niezwykle ważna - wyznał.

- Ja na pewno będę niósł w pamięci jego słowa o tym, że telewizja dopiero wtedy jest ciekawa, jeśli dotyka spraw naprawdę istotnych dla widzów, dopiero wtedy możemy być istotni, kiedy mówimy o sprawach, które dotykają naszych odbiorców. To była bardzo ważna lekcja, żeby nie skupiać się zanadto na sobie, na całym blichtrze i politykierstwie życia, tylko skupić się na dziennikarstwie, które będzie dziennikarstwem znaczącym - mówił redaktor naczelny TVN24.

Jak podkreślił, "w budowaniu standardów wolnego niezależnego dziennikarstwa w Polsce Mariusz Walter odniósł kolosalny sukces". - To jest sukces, który go przeżyje i zostanie z nami. Będziemy z tego dorobku jego życia jeszcze długo korzystali - przekonywał.

Brygida Grysiak-Ciesiołkiewicz: był kimś absolutnie zakochanym w dziennikarstwie

- Mariusz Walter już zawsze będzie dla mnie kimś absolutnie zakochanym w telewizji i dziennikarstwie, i w dziennikarzach, wielki wizjoner, wybitny dziennikarz i bardzo dobry człowiek - mówiła o zmarłym Brygida Grysiak-Ciesiołkiewicz, zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak-Ciesiołkiewicz.

O byłym prezesie TVN-u mówiła, że to "wybitna postać, która zawsze znalazła chwilę, by napisać mail do zwykłej reporterki, która zrobiła jakiś reportaż, po to, aby jej napisać, że żałuje, że nie miał okazji, żeby częściej z nią rozmawiać".

- Takie chwile, takie maile, takie słowa pana Mariusza zostaną ze mną na zawsze - wyznała. - Kiedy myślę o panu Mariuszu, to myślę o tym, jak wyjątkowy zawód wybraliśmy, bo on przez całe swoje życie pokazywał, gdzie jest sól naszego zawodu: że to jest życie w drodze, ciągłe poszukiwanie - prawdy i człowieka - dodała.

Wojciech Bojanowski o Mariuszu Walterze: szalenie ważna postać dla polskiej telewizji

- Mariusz Walter to szalenie ciepły, mądry i ciekawy świata człowiek, który fascynował się tym, co dzieje się dookoła, ale był też bardzo ciekawy ludzi. Jego zawsze interesowało, co u ciebie słychać. On ludzi zauważał i z tych ludzi, którymi się otaczał, zbudował TVN - powiedział reporter "Faktów" i szef zespołu projektów specjalnych TVN24.

- Pamiętam wiele naszych rozmów, wiele rozmów o tym, co się dzieje, bo to był człowiek, który kochał telewizję całym swoim sercem, którego wszystko interesowało, który o wszystkim chciał wiedzieć z pierwszej ręki - wspominał dziennikarz.

Jak mówił, Walter był "szalenie ciepły, dobry, mądry i odważny". - Podejmował odważne decyzje i wiedział, czego chce. Będę go pamiętał jako ciepłego, uśmiechniętego człowieka, który zawsze ma jakieś pytanie, który zawsze chce się czegoś dowiedzieć, któremu zależy na ludziach i to nie jest pod publikę - podkreślił.

- Wielka strata, to szalenie ważna postać dla polskiej telewizji - dodał.

