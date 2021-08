Marian Banaś chce odwołania wiceprezesa NIK Tadeusza Dziuby. Złożył też zawiadomienie do prokuratury

Marian Banaś złożył wniosek do marszałek Sejmu o odwołanie wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Tadeusza Dziuby. Chodzi o "obstrukcję" głosowania na kolegium NIK, która była "wyrazem jawnego i ostentacyjnego łamania reguł". Dodatkowo do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" przez Dziubę. Na konferencji w NIK przedstawiono też informacje dotyczące kontroli Funduszu Sprawiedliwości.

- Po przystąpieniu do rozpatrywania punktu porządku dziennego dotyczącego zastrzeżeń ministra sprawiedliwości wiceprezes Tadeusz Dziuba bez jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia się do sprawy oświadczył, ze nie weźmie udziału i faktycznie w głosowaniu udziału nie wziął, choć pozostał na sali obrad. Zdaniem prezesa NIK, takie zachowanie Tadeusza Dziuby jest niedopuszczalne i godzi w powagę Izby. Świadczy o świadomym niedopełnianiu obowiązków członka kolegium NIK - powiedział Sobecki.

Marian Banaś chce odwołania wiceprezesa NIK Tadeusza Dziuby

Terlecki: wniosek o odwołanie Dziuby trafił do Sejmu

Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki potwierdził, że we wtorek do Sejmu trafił wniosek o odwołanie Dziuby. - Wszystko odbędzie się zgodnie z regulaminem. Najpierw wniosek zaopiniuje sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej, a następnie rozpatrzy go marszałek Elżbieta Witek - zapowiedział.