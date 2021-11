Marek Suski: Zakaz marszu niepodległości był w czasie okupacji niemieckiej. Dzisiaj znowu mamy z tym do czynienia

Marek Suski: zakaz tego rodzaju marszu jest czymś niezrozumiałym

Sprawę komentował we wtorek w telewizji rządowej poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. - Zakaz marszu niepodległości był w Polsce w czasie okupacji niemieckiej właśnie pod różną karą. Dzisiaj znowu mamy do czynienia z zakazem marszu niepodległości - powiedział.

Pytany, jak rozumieć ostatni wyrok sądu, Suski powiedział, że on wskazuje, że ten marsz byłby nielegalny. - To jest dziwne. Polacy nie będą mogli świętować święta niepodległości, odrodzenia się Polski. To tak jak w czasie okupacji. Za polskie barwy narodowe można było trafić do obozu koncentracyjnego czy nawet być rozstrzelanym. Teraz na szczęście do obozów koncentracyjnych jeszcze nie wysyłają. Ale zakaz tego rodzaju marszu jest czymś niezrozumiałym - mówił Suski.