Polska

Migalski o operacji: wyniki zadecydują czy kończymy grę w ciuciubabkę

Marek-Migalski
Rośnie liczba zachorowań na raka jelita grubego u młodych
Źródło: TVN24
Były europoseł Marek Migalski poinformował, że jest już po operacji jelita grubego. Wcześniej wykryto u niego złośliwego raka tego narządu. "Operacja się udała i prawie nic mnie nie boli" - napisał.
Kluczowe fakty:
  • Marek Migalski poinformował, że podczas badania dowiedział się, że ma raka jelita grubego. Z tego powodu musiał przejść operację usunięcia części esicy.
  • W mediach społecznościowych zamieścił wpis o operacji oraz dalszych badaniach.
  • Chociaż średni wiek zachorowania na nowotwór jelita grubego to 67 lat, to eksperci widzą, że przybywa osób, którzy chorują sporo przed 50. rokiem życia.

W ubiegłym tygodniu były europoseł, nauczyciel akademicki i politolog Marek Migalski poinformował w mediach społecznościowych, że wykryto u niego złośliwego raka jelita grubego. Zapowiedział, że czeka go operacja usunięcia dużej części esicy, czyli ostatniego odcinka tego organu. Jak dodał, o chorobie dowiedział się podczas rutynowego badania.

Politolog jednocześnie zaapelował o to, żeby się badać. "Walczcie o siebie, póki nie jest za późno. Walczcie dla siebie i dla Waszych bliskich. Część tych badań jest darmowa, za resztę warto zapłacić. Życie jest tego warte" - napisał Migalski. Wyjaśnił też, że chociaż jego nowotwór jest złośliwy, to ma niską emisyjność.

"Operacja się udała"

W czwartek Migalski zamieścił w mediach kolejny wpis, w którym poinformował, że jest już po operacji. "Operacja się udała i prawie nic mnie nie boli (obie te rzeczy zawdzięczam wspaniałemu zespołowi lekarsko-pielęgniarskiemu szpitala św. Barbary w Sosnowcu). Za kilka dni wrócę do domu i będę czekał na wyniki badań histopatologicznych. To one ostatecznie rozstrzygną czy jeszcze tylko dopalamy gnoja chemią i kończymy tę grę w ciuciubabkę, czy też jednak bawimy się dalej" - stwierdził.

Podziękował też za "tsunami życzliwości", które dostał w wiadomościach w ostatnich dniach. "Jestem totalnie zaskoczony i baaaaardzo mi miło. Społeczeństwo wcale nie jest takie niemiłe" - dodał.

Rak jelita grubego coraz częściej u młodszych pacjentów

Chociaż średni wiek zachorowania na nowotwór jelita grubego to 67 lat, to eksperci widzą, że przybywa osób, którzy chorują sporo przed 50. rokiem życia. - Zauważyliśmy niepokojący trend epidemiologiczny, że coraz więcej naszych pacjentów pojawia się i zgłasza się do nas w młodszym wieku, niż widzieliśmy to jeszcze 5-10 lat temu - powiedziała w czerwcu w rozmowie z dziennikarką TVN24 specjalistka gastroenterologii dr Nastazja Pilonis.

Wczesne objawy raka jelita grubego to: ból brzucha, krwawienie z odbytu, utrzymująca się biegunka oraz anemia. Chociaż biegunka czy ból brzucha mogą być zupełnie normalnymi objawami, które od czasu do czasu zdarzają się wielu osobom, to jeśli trwają dłużej niż tydzień i nie mają żadnej uzasadnionej przyczyny, powinny skłonić do wizyty u lekarza.

Najczęstsze choroby jelita grubego
Najczęstsze choroby jelita grubego
Źródło: Antonina Długosińska

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marek Migalski/Facebook

Zdrowie
