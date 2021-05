Gowin: tak, podpisałem się. To nie jest żadna wolta

Kosiniak-Kamysz: są też podpisy przedstawicieli Porozumienia

Gowin: tak, podpisałem się

- Rzecznika Praw Obywatelskich trzeba wybrać. Musi to być ktoś, kto ma poparcie nie tylko obozu rządowego - Zjednoczonej Prawicy, ale także poparcie przynajmniej części opozycji, gdyż ona ma większość w Senacie. Potrzebujemy kandydata ponad podziałami partyjnymi. Profesor Wiącek jest właśnie taką osobą. Ja bym go nie nazwał kandydatem opozycji. Jego zgłosił klub Koalicja Polska. Został rzeczywiście poparty przez tych polityków, posłów Porozumienia, którzy dziś byli w Warszawie, w tym przeze mnie. Potem poparcie zadeklarowały też inne kluby opozycyjne – tłumaczył Gowin w Polsat News. Pytany, czy podpisując się pod kandydatem opozycji na RPO, nie wypisał się tym samym ze Zjednoczonej Prawicy odpowiedział: - Nie, oczywiście, że nie. Według Gowina wybór Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest objęty umową koalicyjną. - Owszem mieliśmy takie - jak się okazało - niewiążące ustalenie, że w tym podejściu kandydata Zjednoczonej Prawicy wskazuje Porozumienie. My wytypowaliśmy w głosowaniu zarządu partii pana prof. Marka Konopczyńskiego. To wybitny autorytet naukowy. Ponieważ on nie zyskał akceptacji Prawa i Sprawiedliwości, to uznaliśmy, że poprzemy w takim razie innego wybitnego uczonego, też postać, która sytuuje się ponad podziałami rząd-opozycja – dodał.