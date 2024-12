Kiedy decyzja w sprawie ENA? Co się stanie po zatrzymaniu Romanowskiego?

Nie wiadomo, kiedy decyzja sądu

W związku z tym, że prokuratura zakłada "z prawdopodobieństwem, ale nie pewnością", że Romanowski znajduje się poza granicami Polski, złożyła wniosek do sądu o Europejski Nakaz Aresztowania i do policji o wystawienie tzw. czerwonej noty Interpolu. - Te wszystkie narzędzia mają pozwolić śledczym na szybsze zatrzymanie Marcina Romanowskiego, jeżeli rzeczywiście przebywa poza granicami kraju - przekazała reporterka TVN24.

Relacjonowała, że jeżeli doszłoby do zatrzymania Romanowskiego na terenie Unii Europejskiej, ale nie w Polsce, "to wtedy sądy muszą ze sobą współpracować". - Jeżeli taka współpraca będzie przebiegać tak, jakby polska strona się spodziewała, to wtedy powinna zapaść szybko decyzja o ekstradycji i Marcin Romanowski powinien być sprowadzony do Polski - tłumaczyła Abramczyk.