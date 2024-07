Były wiceminister Marcin Romanowski usłyszał zarzuty

Przesłuchanie w prokuraturze

Pełnomocnik Romanowskiego: doszło do rażącego naruszenia prawa

"W przypadku woli pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, zatrzymania i tymczasowego aresztowania Prokuratura była zobowiązana wystąpić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie mu immunitetu w odpowiedniej procedurze. Potwierdza to nawet oficjalna strona internetowa Zgromadzenia Parlamentarnego RE, z którą chyba nikt się nie zapoznał (w załączeniu). Immunitet członka (zastępcy) Zgromadzenia wynika ze Statutu Rady Europy oraz Układu ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy z 1949 r., a także Protokołu dodatkowego. W 2021 r. Zgromadzenie przyjęło nawet 'Wytyczne co do zakresu immunitetu parlamentarnego członków Zgromadzenia". Z przepisów rangi międzynarodowej wynika, że immunitet ma charakter gwarancyjny i chroni nie tylko samych członków i ich zastępców, ale również niezależność samego Zgromadzenia" - dodał. Lewandowski napisał, że "immunitet przysługujący Marcinowi Romanowskiemu ma charakter stały i chroni go do zakończenia kadencji (art. 15 Układu)". "W świetle przepisów rangi międzynarodowej, a także wytycznych, niezależnie od uchylenia immunitetu posła na Sejm RP, prokuratorzy powinni wystąpić także o zgodę na zatrzymanie, aresztowanie i przedstawienie zarzutów Romanowskiemu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Poniżej istotne fragmenty artykułu naukowego Jerzego Jaskierni na ten temat. Innymi słowy zatrzymanie Marcina Romanowskiego jest bezprawne, nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, stanowiło przekroczenie uprawnień (art. 231 KK) i bezprawne pozbawienie wolności (art. 189 KK), a także w sposób fundamentalny naruszało immunitet oraz nietykalność członka organu międzynarodowej organizacji chroniącej prawa człowieka" - napisał. Jego zdaniem to "skandal o charakterze międzynarodowym".