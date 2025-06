Były siatkarz dołączył do partii Mentzena

Marcin Możdżonek dołączył do Nowej Nadziei Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Nowym członkiem partii Sławomira Mentzena został Marcin Możdżonek, siatkarz z tytułem mistrza świata i Europy.

Decyzję ogłoszono w środę w trakcie konferencji prasowej w Sejmie.

Sportowiec wspierał polityka Konfederacji w trakcie kampanii prezydenckiej.

- Z radością informuję, że nowym członkiem Nowej Nadziei ,partii tworzącej Konfederację, został nasz mistrz świata i Europy Marcin Możdżonek - przekazał w środę Sławomir Mentzen w trakcie konferencji w Sejmie. Dodał, że Możdżonek będzie "zajmował się regionem warmińsko-mazurskim".

- Konsekwencją moich działań, moich planów po karierze sportowej, na emeryturze sportowej jest wejście do polityki. I naturalną drogą dla mnie było dołączenie do Sławomira Mentzena, Konfederacji, a przede wszystkim Nowej Nadziei - mówił Możdżonek.

"Poznaliśmy się na piwie z Mentzenem"

Polityk Konfederacji ujawnił również, że z siatkarzem poznał się pięć lat temu w trakcie organizowanego przez polityka "piwa z Mentzenem" w Olsztynie. - Warto przychodzić na piwo z Mentzenem, bo nigdy nie wiadomo, jak historia dalej się potoczy - stwierdził lider Nowej Nadziei.

- Potem przez wiele lat regularnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o polityce, o Polsce, o tym, czy jesteśmy w stanie coś razem zrobić - kontynuował.

- Wiosną tego roku Marcin Możdżonek zdecydował się włączyć w moją kampanię prezydencką. Jeździł na wiece, wspierał mnie w tej kampanii. Po kampanii usiedliśmy do dalszych rozmów i uznaliśmy, że chcemy dalej razem pracować - dodał i stwierdził, że chciałby mieć w swojej partii "ludzi, którzy osiągnęli już wiele sukcesów" i potem "ze swoim doświadczeniem chcą pracować dalej dla Polski w polityce".

Marcin Możdżonek dołączył do partii Mentzena Źródło: TVN24

Sportowiec, tłumacząc swoją decyzję o dołączeniu do ugrupowania, zapewniał, że Nowa Nadzieja to frakcja, w której "może czuć się swobodnie", "jest traktowany po partnersku" oraz "pokrywa się z nią światopoglądowo".

- Polityką, tak jak już mówiłem, interesowałem się od zawsze i aktywnie ją komentowałem, zwłaszcza po zakończeniu kariery sportowej. Sam już mam spore doświadczenie, jestem samorządowcem, radnym Rady Miejskiej w Olsztynie, więc bardzo chętnie będę wspierał wszystkie inicjatywy Nowej Nadziei, Konfederacji na tym polu - mówił.

Poparcie w kampanii prezydenckiej

W trakcie kampanii prezydenckiej Marcin Możdżonek udzielił Mentzenowi oficjalnego poparcia. W opublikowanym przez polityka Konfederacji spocie, siatkarz opowiadał o mistrzostwach Europy w 2009 roku: - Nikt nam nie dawał żadnych szans, a wręcz wyśmiewano nas, a my wygraliśmy wszystkie mecze i zdobyliśmy pierwszy złoty medal mistrzostw Europy w historii polskiej siatkówki mężczyzn. To nie było nasze ostatnie słowo. Pięć lat później zostaliśmy mistrzami świata i to w katowickim Spodku. Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz.

Na koniec spotu Możdżonek rzuca piłkę Mentzenowi. Nagranie wywołało zamieszanie, bo wykorzystano w nim także fragmenty jednego z meczów mistrzostw Europy 2009 z udziałem Biało-Czerwonych, transmitowanego wtedy przez sportowy kanał Polsatu. W tle spotu słychać między innymi głosy komentatorów siatkówki Tomasza Swędrowskiego, dziennikarza Polsatu Sport, i Piotra Dębowskiego z TVP. Jak się później okazało, materiały zostały wykorzystane bez zgody stacji.