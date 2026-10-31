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Polska

Manifestanci i kordon policji. Co się dzieje przed Trybunałem Konstytucyjnym?

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26a31062
Co się dzieje przed Trybunałem Konstytucyjnym? Relacja reportera TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Przed Trybunałem Konstytucyjnym wciąż są manifestanci, jednak, jak relacjonował reporter TVN24 Sebastian Napieraj, w porównaniu do sytuacji z ostatnich godzin, ich liczba jest zdecydowanie mniejsza. Protestujących od budynku oddziela kordon policji.

Jak relacjonował przed godziną 7 reporter TVN24 Sebastian Napieraj, który jest przed budynkiem TK, w porównaniu do tego, co widzieliśmy w ciągu ostatnich godzin, liczba uczestników manifestacji w tym momencie jest zdecydowanie mniejsza.

- Można też odnieść wrażenie, że siły policyjne, które w tym momencie są na miejscu, również w związku z tą sytuacją na tę chwilę, przynajmniej z tego, co obserwujemy, są mniejsze - przekazał.

Kordon policji przed Trybunałem Konstytucyjnym w sobotę rano
Kordon policji przed Trybunałem Konstytucyjnym w sobotę rano
Źródło zdjęcia: TVN24
Poseł PiS Mariusz Gosek i policja przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Poseł PiS Mariusz Gosek i policja przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał przed godziną 6 w serwisie X, że "policja pod TK od wielu godzin działała profesjonalnie i spokojnie". "Nie eskaluje, dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ten profesjonalizm powinien być doceniony przez wszystkich" - dodał.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

W piątek wieczorem prezes TK Bogdan Święczkowski i wiceprezes TK Bartłomiej Sochański zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że "jako sędzia posiadająca najdłuższy staż" przejęła obowiązki prezesa Trybunału.

W związku z informacją Korwin-Piotrowskiej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK na terenie - ale nie w samym Trybunale - pojawiła się policja.

Zgromadzony przed TK tłum próbował siłowo przedostać się na teren TK, przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu. Wówczas na teren TK przedostał się Święczkowski, zwrócił się przez megafon do próbujących wejść za nim uczestników protestu i zaapelował o spokój oraz wycofanie się z terenu TK. - Nie będziemy się tutaj bili z policją, wrócimy z panem prezydentem. Nie możemy stać się takimi zwierzętami, jak ci ludzie - powiedział, po czym wrócił przed ogrodzenie.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, wrócił do kraju i wszedł w nocy do Trybunału Konstytucyjnego, chociaż był powstrzymywany.

Później ogłosił, że zwołał pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do "stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego".

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyPolicja
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