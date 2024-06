Magda Łucyan Dziennikarką Roku Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Jak powiedziała w rozmowie z TVN24 laureatka, "to wyróżnienie jest dla niej szczególnie ważne". - Kryzys klimatyczny i transformacja energetyczna, to wyjątkowo trudne tematy w naszym kraju, które obrosły w wiele mitów. Ale nie ma wątpliwości, że to niezwykle ważne tematy, ponieważ stoimy przed wielkim wyzwaniem, jakim jest transformacja energetyczna - dodała.

- Ja osobiście mówię o tych tematach z myślą o przyszłym pokoleniu, także o mojej córce. Gdy czytam analizy naukowców i przewidywania tego, co nas może czekać i co już zrobiliśmy z planetą, to jedyną opcją, jaką rozważam, jest działanie i mówienie o tym. To jedyne, co ja, jako dziennikarka, mogę zrobić - powiedziała Magda Łucyan.