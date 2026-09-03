Polska Maciej Wewiór odpowiada Marcinowi Przydaczowi. "Próba naśmiewania się z obcego państwa" Kuba Koprzywa |

Karol Nawrocki walczy o przywództwo na podzielonej prawicy. Komentarze polityków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara, Leszek Szymański/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do wtorkowej dyskusji z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Przydacz zarzucił szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu, że wniosek w sprawie nominacji jednego z ambasadorów został przygotowany nieprofesjonalnie. Do wpisu dołączył zdjęcie fragmentu dokumentu, który miał wpłynąć do prezydenta. Jest na nim bardzo źle widoczne zdjęcie kandydata.

Maciej Wewiór i Marcin Przydacz Źródło zdjęcia: Marcin Obara, Leszek Szymański/PAP

Wewiór odpowiada Przydaczowi w sprawie wniosku o nominację ambasadora

Maciej Wewiór w środę wyjaśnił, jaka jest procedura w tej sprawie. "Kiedy prezydencki minister robi publiczny zarzut wobec MSZ, od razu sprawdzaliśmy, o co może chodzić. Nie było to łatwe, bo pański wpis okazał się... próbą naśmiewania się z obcego państwa" - napisał.

Rzecznik resortu spraw zagranicznych przypomniał, że Przydacz był wiceszefem MSZ. Wymienił rzeczy, o których szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej "powinien wiedzieć":

"nie ma żadnego obowiązku dołączania zdjęcia do wniosku o agrément;

agrément to kluczowy element uzyskiwania zgody na przyjazd obcego ambasadora, o którym przed oficjalnym zakończeniem procedury - dla dobra relacji - nie powinno być publicznych debat;

MSZ jedynie przekazuje do KPRP materiały otrzymane bezpośrednio od ambasady obcego państwa w Polsce i w nie nie ingeruje" - opisał Wewiór.

Rzecznik resortu dyplomacji pytał wobec tego, dlaczego Przydacz próbuje "naśmiewać się z dokumentów i jakości technicznej materiałów innego, suwerennego kraju". "To działanie bardzo szkodzące interesom Polski" - dodał.

"Nie dość, że dla bieżącego interesu politycznego pozbawiliście Państwo Polskę ambasadorów w większości państw, to teraz chęcią wywołania taniej sensacji próbuje pan zepsuć nasze relacje z ambasadami tych państw w Polsce" - stwierdził Wewiór. Rzecznik MSZ zaapelował o "powściągliwość w imię szacunku dla innych krajów i w interesie polskich relacji międzynarodowych".

W rzeczywistości nas Pan @marcin_przydacz zaskoczył. Poważnie potraktowaliśmy to, co Pan napisał.

1️⃣ Kiedy prezydencki minister robi publiczny zarzut wobec @MSZ_RP , od razu sprawdzaliśmy, o co może chodzić. Nie było to łatwe, bo Pański wpis okazał się... próbą naśmiewania się z… https://t.co/zDiFE6qNbQ — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) September 3, 2026 Rozwiń

Starcie Marcina Przydacza z Maciejem Wewiórem

Wcześniejsze starcie obu polityków, poza zarzutami o nieprofesjonalne przygotowanie wniosku w sprawie jednego z ambasadorów, obejmowało też wymianę zdań na temat samego dyplomaty. Wewiór pisał, że prawdopodobnie jest to "osoba, której kandydatura została wycofana 9 miesięcy temu".

W odpowiedzi Przydacz poinformował, że pismo zostało nadane 27 sierpnia tego roku. Przekazał też, że prezydent "nie zgłasza uwag to tej osoby". "Mimo kompromitująco słabej jakości fotografii, osoba wskazana w dokumencie jest godna pełnienia funkcji ambasadora i Pan Prezydent z przyjemnością przyjmie od niej listy uwierzytelniające w uzgodnionym terminie" - oświadczył.

To kolejna odsłona trwającego od marca 2024 roku sporu o ambasadorów. Wtedy to szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych. Sprzeciw wobec decyzji rządu wyraził wtedy ówczesny prezydent Andrzej Duda, który przekonywał, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta.

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy mają status chargé d'affaires. Powołaniu wielu z nich na stanowiska ambasadorskie sprzeciwia się Karol Nawrocki.