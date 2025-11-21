Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Maciej Kot: byłem na szczycie, wygrałem i się pogubiłem 

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Maciej Kot
Maciej Kot zastanawia się nad życiem po skokach
Źródło: Grzegorz Momot / PAP
Załamań i momentów krytycznych były dziesiątki, nawet setki. Maciej Kot jest na kolejnym zakręcie kariery. Zbliża się nowy sezon skoków narciarskich i przynajmniej na jego początku Kota z najlepszymi nie będzie. A przecież nie tak dawno był jednym z nich. Jest smutny i zły. - To złość, że skoki są brutalne i nieprzewidywalne - mówi. Opowiada też, co dalej z karierą, o pomysłach na życie bez skoków, o hejcie w internecie i o czym napisałby pracę doktorską.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Już w piątek rusza nowy sezon skoków. W kadrze trenera Macieja Maciusiaka na konkurs w Lillehammer znalazło się sześciu zawodników. Zabrakło Macieja Kota, kolejny raz.
  • Skoczek jest rozczarowany, bo w Letnim Grand Prix spisywał się bardzo dobrze, skończył je na 11. miejscu.
  • Dziś powoli myśli o końcu kariery, ma już plan na to, co dalej.
  • Puchar Świata w skokach narciarskich oglądaj w Eurosporcie, w TTV oraz w HBO Max. ZOBACZ TERMINARZ SKOKÓW

Kto pamięta, że Maciej Kot był drugim najlepszym polskim skoczkiem po Kamilu Stochu? Tak, to prawda, był kiedyś taki sezon - dziewięć lat temu. Kot skończył go na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej, był sporo miejsc przed Piotrem Żyłą i Dawidem Kubackim. Latał daleko, wygrał dwa konkursy Pucharu Świata, sięgnął też z kolegami po drużynowe złoto mistrzostw świata, pierwsze w historii polskich skoków. Uśmiech nie schodził z jego twarzy.

Dziś ma 34 lata, dalej skacze, ale sprawia wrażenie przybitego. Nie ma go w kadrze A z najlepszymi. Na pierwszy konkurs w Norwegii jadą Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki.

Maciej Kot jest w drugiej kadrze, która będzie sprawdzać się w Pucharze Kontynentalnym, niższej lidze skoków. Przed kilkoma dniami opublikował poruszający wpis. Co dalej?

Tomasz Wiśniowski: "Czasami w skokach wystarczy jeden dzień, żeby wszystko się zmieniło. Ten obóz w Zakopanem znowu brutalnie mi to pokazał". To jeden z twoich ostatnich wpisów. Zabrzmiało jak krzyk rozpaczy.

Maciej Kot: Nie, to frustracja, ale nie z powodu braku miejsca w składzie na konkursy w Lillehammer. To frustracja związana z tym, co widziałem. Po bardzo dobrym obozie przygotowawczym w Wiśle przyszedł obóz w Zakopanem i od pierwszego skoku wróciły błędy, z którymi nie mogliśmy sobie poradzić. To pozycja dojazdowa. Prawidłowa musi być stabilna bez względu na belkę, z jakiej zjeżdżamy czy kąt rozbiegu skoczni. Gdy dojeżdżam do progu - tam, gdzie wykonuje się odbicie - muszę być w pozycji gotowej do ruchu. Ta pozycja się posypała, choć po Wiśle nic nie zmieniliśmy. Napisałem, co myślałem, bo mnie bolało, że tak to wygląda. W skokach tak jest, że jeden dzień, jeden obóz potrafią wiele zmienić.

Zacząłem od tego wpisu, bo można było go odebrać jako ocenę decyzji trenera kadry.

To nie była ocena trenera, bo napisałem to, zanim skład został podany. Z ręką na sercu, gdyby trener Maciusiak powiedział, że jadę do Lillehammer, tobym z nim porozmawiał i spytał, czy po takich skokach w Zakopanem ma to sens. Gdybym był trenerem, też bym siebie nie wziął. Nie mam pretensji do niego.

Szkoda, bo w sezonie letnim czułem, że pewne rzeczy funkcjonują lepiej niż w poprzednich latach. Wygrałem konkurs, w innym byłem w czołowej dziesiątce. Oczywiście lato w skokach to wielkie przygotowania do właściwego sezonu, zimowego, ale patrzyłem na klasyfikację generalną, byłem wysoko. To powodowało radość i dodawało pewności siebie.

Jest szansa, że będziesz skakał w tym sezonie z najlepszymi?

Na pewno nie ma szans, żebym był w kadrze A, bo kadry są ustalane raz, przed sezonem, w maju. Ale podział na kadry to jedno, a kto startuje w Pucharze Świata - to drugie. Można być przez cały sezon poza główną kadrą, a i tak skakać w Pucharze Świata. Już po konkursach skandynawskich, po Lillehammer, Falun i Kuusamo, mamy zawody w Wiśle, gdzie skakać będzie tak zwana grupa krajowa, będzie więcej Polaków. Mam bardzo duże szanse, żeby tam wystartować. Po Wiśle zostanie wybrany nowy skład na kolejne konkursy. Jeśli pokażę się z dobrej strony, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym skakał w Pucharze Świata i jeździł na wszystkie zawody do końca sezonu. Wszystko zależy od moich skoków. Jeśli się nie uda, to droga wiedzie przez dobre skoki w Pucharze Kontynentalnym. Też jestem na to gotowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
2926 dni Macieja Kota. "Coraz rzadziej sięgam do przeszłości"

2926 dni Macieja Kota. "Coraz rzadziej sięgam do przeszłości"

Michał Błażewicz
Skoki, imprezy i dziewczyny. "Większego głupka ode mnie nie było"

Skoki, imprezy i dziewczyny. "Większego głupka ode mnie nie było"

Tomasz Wiśniowski

Musisz mieć mocny pancerz. To nie pierwszy raz, gdy dostajesz cios, po którym próbujesz wstać.

Jestem gruboskórny, tak wiele było tych moich upadków i porażek. Dlatego tym drobnym niepowodzeniem aż tak bardzo się nie zrażam. Boli, wiadomo, ale szybko przekuwam to w działania. Analizuję, co mogę zrobić lepiej, a nie siedzę i się załamuję. Ten wpis, od którego zaczęliśmy, nie był wcale wyrazem tego, że jestem smutny. To złość, że skoki są brutalne i nieprzewidywalne.

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
imageTitle
Koniec marzeń o milionie. Nie będzie nawet półfinału
EUROSPORT
George W. Bush i Joe Biden podczas pogrzebu Dicka Chaneya
Bush i Biden na pogrzebie, Trump bez zaproszenia
Świat
Zderzenie dwóch samochodów i busa
Zderzenie dwóch aut i busa. Droga zablokowana
WARSZAWA
imageTitle
Bez lidera też potrafią. Ekipa Sochana z kolejną wygraną
EUROSPORT
Mika, kolej, dywersja
Siemoniak: to wejście na nowy etap
Rano nad południowo-wschodnią Polską ścierały się zimne i ciepłe masy powietrza
Gdzie już sypie, a gdzie dopiero będzie? Ścieżka opadów śniegu
METEO
GettyImages-2230272187
Trump do dziennikarki: cicho, świnko. Rzeczniczka tłumaczy: dlatego go wybrali
Świat
imageTitle
Trener Albańczyków nie boi się Polaków. "Dobrze ich znamy"
Najnowsze
Władimir Putin i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
"Dogłębna dyskusja" Rosji z Chinami. "Odpowiedź na plan USA"
Świat
Wjechał w bariery na S2
Wjechał w bariery na obwodnicy
WARSZAWA
shutterstock_1944906046
Naklejkowe szaleństwo. "Coś, co miało być zabawą, staje się wyścigiem"
Łukasz Figielski
Pani Anna zmarła po porodzie
"Błagam, niech pan mi ratuje Anię". Zmarła po porodzie, lekarze z zarzutami
Katowice
Wyrok dla duchownego za przywłaszczenie dotacji na remont kościołów (zdjęcie ilustracyjne)
Pranie pieniędzy i fikcyjne darowizny. Kościół starokatolicki w opałach
Sebastian Klauziński
Wjazd na teren dworku w Jadwisinie
Ruch prokuratury w sprawie willi plus
imageTitle
Gol Pajor to za mało. Potknięcie Barcelony w Lidze Mistrzyń
EUROSPORT
Uwięzieni w sklepie
Suplement diety wycofany z obrotu z powodu bakterii
BIZNES
Śnieg, zima, opady, zimno
Tu śnieg może powodować duże utrudnienia
METEO
Działka przy ulicy Augustówka 7, gdzie doszło do samowoli budowlanej
Deweloper budował bez zezwolenia. Inspektor zalegalizował samowolę
Klaudia Kamieniarz
Straż przybrzeżna USA
Zmiany w klasyfikacji swastyki? "Nie zasługujemy na zaufanie narodu"
Świat
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot
Patrioty w drodze do Polski. Powstaje tymczasowa baza
Świat
imageTitle
Sezon pod znakiem igrzysk i pożegnania Stocha. Puchar Świata czas zacząć
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Oto 28-punktowy "plan pokojowy" dla Ukrainy. Jeden punkt dotyczy Polski
Świat
Pożar
Autobusy i samochody w ogniu. Pożar pod Krakowem
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Dramat w Sanoku, willa plus na sprzedaż, zabezpieczony majątek Ziobry
WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg, deszcz ze śniegiem
Będzie sypał śnieg, miejscami intensywnie
METEO
Trybunał Konstytucyjny
Nieoficjalnie: są chętni do TK, ale czekają na decyzję
Michał Tracz
Wołodymyr Zełenski
Ukraina otrzymała projekt amerykańskiego planu pokojowego
Świat
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Zamieszanie po wpisach Trumpa. "Nie chce zabijać członków Kongresu"
Świat
imageTitle
Kontrowersyjny zespół znika z peletonu. Nowi właściciele i start
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica