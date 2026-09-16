Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Łukasz Mejza: mam czyste sumienie. Jest rekomendacja uchylenia immunitetu

|
Łukasz Mejza
Decyzja PiS w sprawie Mejzy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała w środę wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu niezrzeszonemu posłowi Łukaszowi Mejzie. Sam parlamentarzysta zapewnił, że dobrowolnie zrezygnuje z immunitetu, ale nie teraz, a "w czasie, który uzna za stosowny".

Pod koniec lipca Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Mejzy do odpowiedzialności karnej. Rzeczniczka PG prokurator Anna Adamiak informowała wówczas, że podstawą wniosku są ustalenia dokonane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w sprawie nieprawidłowości związanych z realizacją szkoleń e-learningowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2019-2022.

W środę członkowie sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych jednogłośnie zagłosowali za przedłożeniem Sejmowi propozycji przyjęcia wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mejzy w każdym z trzech wymienionych czynów.

Obecni na posiedzeniu prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu argumentowali, że Mejza miał wraz z inną ustaloną osobą finansować przedsiębiorcom wymagany wkład własny do szkoleń realizowanych przez jego firmę, a następnie składać w Agencji Rozwoju Regionalnego faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych kosztów.

Prokurator Artur Karczmarczyk powiedział, że szkoda wynosi blisko 50 tysięcy złotych. Przekazał, że szkolenia oferowane przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza wymagały od przedsiębiorców wniesienia 25 procent wkładu własnego. Według prokuratora w większości ujawnionych przypadków wydatki na szkolenia były ekonomicznie nieracjonalne między innymi w zestawieniu z profilem działalności przedsiębiorców, formą zatrudnienia pracowników i poziomem ich wynagrodzeń.

Mejza, obecny na części posiedzenia komisji, nazwał sytuację związaną z wnioskiem w jego sprawie "groteską, komediową sprawą realizowaną na polityczne zamówienie". Zapowiedział też, że dobrowolnie zrzeknie się immunitetu w tej sprawie, bo - jak dodał - "ma czyste sumienie". Zaznaczył jednak, że "nie zrobi tego teraz" i zrzeknie się immunitetu "w czasie, który uzna za stosowny".

- Mówimy o sprawach, które rozgrywały się na długo, zanim jeszcze byłem posłem. Idąc tym tokiem myślenia, jak będziemy grzebać w starych sprawach, to zaraz dojdziemy do tego, że rówieśnikom zabierałem kanapki w szkole - stwierdził Mejza.

Prokuratura o sprawie Mejzy

Jak wskazywała Anna Adamiak, chodzi o nieprawidłowości związane z realizacją szkoleń e-learningowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2019-2022 w ramach projektów "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II" oraz "Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim – edycja II".

Projekty te były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i zarządzane przez województwo lubuskie, a ich operatorami były Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Prokuratura zarzuca Łukaszowi Mejzie, że w 2020 roku, prowadząc firmę Future Wolves, miał wprowadzić w błąd Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze co do finansowania wkładu własnego uczestników szkoleń i zasad ich rekrutacji "przekazując tym uczestnikom środki na pokrycie wymaganego wkładu własnego oraz doprowadzając do wyboru przez nich szkoleń organizowanych przez Future Wolves bez zachowania bezstronności".

Następnie Mejza - jak mówiła Adamiak - miał poświadczyć nieprawdę w fakturach "co do okoliczności mających znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci dotacji w związku z realizacją tego projektu, w kwotach wskazanych w tych fakturach, które to kwoty nie podlegały refundacji, doprowadzając tym Agencję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków finansowych w łącznej kwocie 66 250 zł, powodując rzeczywistą szkodę w mieniu pokrzywdzonej spółki w łącznej kwocie 49 687,50 zł".

W kwietniu 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Mejzie. Postawiono mu 11 zarzutów, które w większości dotyczą podania nieprawdziwych informacji lub ich zatajania w oświadczeniach majątkowych w latach 2021-2024.

Również w kwietniu ubiegłego roku Mejza przestał być członkiem parlamentarnego klubu PiS.

Z ustaleń Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego", wynika, że odejście posła z klubu PiS nie jest jednak efektem rozważań w sprawie freak fightów, a "kontrolowanym rozstaniem" z inicjatywy samego posła.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Łukasz MejzaProkurator GeneralnyWaldemar Żurek
Czytaj także:
20260916xluk8210
Udało się! Tie-break w meczu Polaków z Bułgarami
RELACJA
Zbigniew Ziobro
Trybunał Stanu dla Ziobry. Złożono poprawiony wniosek
Polska
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Podatek od zysków koncernów i tańsze paliwa. Komisja przyjęła ważną poprawkę
BIZNES
Boris Pistorius, Pete Hegseth
Zwrot w relacjach USA i Niemiec? "To przyjazne spotkanie jest zaskakujące"
Świat
Noc, burza
Tutaj grzmi pod wieczór
METEO
Paweł Kowal
"Apeluję do Polaków, żeby na nich uważali"
Polska
imageTitle
Sensacja w polskiej grupie mistrzostw Europy
EUROSPORT
Gołąb wpadł w pułapkę
Zahaczył o latarnię i znalazł się w śmiertelnej pułapce
WARSZAWA
Trąba powietrzna w Smolicach koło Krotoszyna (wielkopolskie)
Trąba powietrzna w Wielkopolsce. Nagranie
METEO
Alkohol, wtargnięcie na drogę kołowania i próba wejścia na pokład po zamknięciu odprawy
Trzy osoby z czerwonymi notami zatrzymane na lotnisku
WARSZAWA
butelkomat recycling recyklomat shutterstock_2761252897
"Miasta są bardziej zaśmiecone". Apel do rządu o likwidację systemu kaucyjnego
BIZNES
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Zginął od strzałów w głowę, ciało zakopali w lesie
WARSZAWA
imageTitle
Polacy poznali kolejnych rywali. To z nimi zmierzą się o ćwierćfinał
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować mój samolot
Świat
Barack Obama z Sunny
Poruszający wpis Baracka Obamy
Świat
W nocy przez Polskę będzie wędrować strefa opadów
Deszczowy front wędruje nad Polską. Radar opadów i wyładowań
METEO
Boeing E-3 Sentry zniszczony w irańskim ataku w bazie Prince Sultan (30.03)
Media: Rosja użyła satelitów szpiegowskich. Przekazała zdjęcia Iranowi
Świat
Kierowcy już nie ominą progów na Solnej
Kierowcy już nie ominą progów na Solnej
Kraków
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
PKP Intercity liczy straty po wypadku w Sokolnikach. Lokomotywa trafi do kasacji
BIZNES
Chmielna z nowym oznakowaniem
Zlikwidowali okno, dołożyli kopert, usunęli znak. Zadziałało
Dariusz Gałązka, Artur Węgrzynowicz
GettyImages-2270546610
Grozi mu nawet kara więzienia. Znany piłkarz przed sądem
EUROSPORT
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
"Tworzymy historię". Jazdy testowe na nowym odcinku metra
WARSZAWA
szwecja msz shutterstock_2184749349
Działania "niezgodne z konwencją wiedeńską". Szwecja wydala dyplomatę
Świat
Jesień, deszcz, liść
Pogoda będzie zróżnicowana. Weźcie to pod uwagę, planując weekend
METEO
Uderzenie w miejsce pobytu generała Grunisa
Rosyjski generał nie żyje. Ukraina pokazała nagranie
Świat
Bojownicy Huti
Kolejne uderzenie Hutich? Na celowniku saudyjski port i infrastruktura naftowa
BIZNES
Gdańsk, 04.04.2024. Kampania samorządowa 2024. Kandydatka "Wspólnej Gdańskiej Drogi 2050" do Rady Miasta Gdańska Jolanta Banach
Stanęła w obronie nastolatków z Ukrainy. Została znieważona, decyzja prokuratury
Trójmiasto
Wybory Urna Lokal Wyborczy
Po wyborach prokuratura postawiła im zarzuty, teraz chce umorzenia
Kraków
imageTitle
Polskie gwiazdy o kontrowersyjnej reklamie. "Jestem załamana, że to się sprzedaje"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Spotkanie "w węższym gronie" zamiast Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica