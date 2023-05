Samochód uderzył w drzewo w pobliżu Hetmanic. Zginęła 19-latka

Do tragedii doszło w środę około godziny 18 na odcinku drogi wojewódzkiej numer 305 między Nową Wsią a Hetmanicami. W pobliżu drugiej z tych miejscowości osobowy seat wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewa.

Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie poinformowała, że w wypadku zginęła kierująca autem 19-latka, a jej dwóch pasażerów w zbliżonym wieku zostało rannych. Jednego z nich śmigłowiec LPR zabrał do szpitala w Zielonej Górze, a drugi został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala w Lesznie (woj. wielkopolskie).