W Lublinie ruszył nabór do Legionu Ukraińskiego. Niemal 200 zgłoszeń

Blisko 200 wniosków wpłynęło w pierwszych dniach naboru do Legionu Ukraińskiego - poinformował konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts. Rekrutacja skierowana jest do Ukraińców przebywających na stałe w Polsce i innych krajach Europy, a szkolić ich będzie polskie wojsko.

Jak podkreślił, jest to pierwsze takie centrum rekrutacyjne w Polsce i w Europie. - Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym polskim przyjaciołom, że to zawsze dzięki wam udaje się zrealizować niestandardowe pomysły i rozwiązania - zaznaczył.

Niemal 200 zgłoszeń do legionu

- W pierwszych dniach otwarcia centrum otrzymaliśmy 138 wniosków za pośrednictwem strony internetowej oraz 58 przez konsulaty i ambasady - przekazał Oleh Kuts, dodając, że są to zgłoszenia z całej Polski, jak i z zagranicy. Łącznie to niemal 200 zgłoszeń.

Z chętnymi kontaktują się przedstawiciele zespołu rekrutacyjnego, którzy zapraszają ich na spotkanie do Lublina, podczas którego omawiane są szczegóły i sprawdzane formalności. Na miejscu działa też wojskowa komisja lekarska. - Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, to podpiszą kontrakt z ministerstwem obrony Ukrainy. W następnym etapie zostaną poinformowani o terminie szkolenia na poligonie udostępnionym przez stronę polską - wyjaśniał konsul.

Jaką mają motywację?

Nabór skierowany jest do obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat, przebywających w Polsce i innych krajach Europy. Z informacji konsula wynika, że są to najczęściej mężczyźni w średnim wieku, pracujący, z legalnym pobytem w Polsce.

- Dla tych, którzy się wahają, dodatkowy plus może stanowić właśnie zapewnienie na początek szkolenia, wyposażenia. Poza tym mają gwarancję powrotu na rotację do Polski, co w innych przypadkach nie jest możliwe. Być może to będzie właśnie takim czynnikiem stymulującym do podjęcia decyzji - podkreślał Kuts. Dodał, że ochotnicy otrzymują również wynagrodzenie za swoją służbę.