Lex anty-TVN na sejmowej komisji. Przyjęto dwie poprawki

Komisja kultury i środków przekazu zarekomendowała przyjęcie dwóch poprawek autorstwa Prawa i Sprawiedliwości do projektu nowelizacji ustawy medialnej, nazywanej lex anty-TVN. Wcześniej odrzucony został wniosek o odrzucenie w całości nowelizacji ustawy. Komisja opowiedziała się również przeciwko poprawkom złożonym przez kluby opozycyjne.

W środę posłowie debatowali o projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji nazywanym lex anty-TVN. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został odesłany do komisji kultury i środków przekazu.

Przyjęte zostały dwie poprawki autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Poprawki te były głosowane łącznie. Pierwsza z nich zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, które wygasają w okresie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu, zostają przedłużone na okres siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające w stosunku do tych podmiotów postępowania o udzielenie koncesji, ulegają zawieszeniu do dnia upływu 7 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Druga poprawka zakłada, że przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, a nie - jak cała ustawa - po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Komisja odrzuciła natomiast poprawki m.in. Klubu Koalicji Polskiej - PSL zakładające objęcie przepisami również państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Nie poparła też poprawek Koła Parlamentarnego Polska 2050 - likwidujących wymóg posiadania kapitału wyłącznie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz - zmierzającej do tego, aby podmioty posiadające koncesję mogły odnowić ją na dotychczasowych zasadach.

Lex anty-TVN na sejmowej komisji

Suski: ustawa lex anty-TVN dotyczy przestrzegania prawa w Polsce

Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski powiedział, że "ustawa dotyczy stosunków gospodarczych i przestrzegania prawa w Polsce". - Niezależnie od tego, jakie to podmioty, polskie prawo powinno być przestrzegane - powiedział.

Według Suskiego ustawa ma zabezpieczyć polski rynek przede wszystkim przed różnymi zakusami wrogich nam państw. Jak zapewniał Suski, w nowelizacji nie ma nic dotyczącego wolności słowa. - To jest tylko państwa nadinterpretacja – mówił.

Zdaniem Suskiego lex anty-TVN "to rozwiązanie typowo gospodarcze, nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i tymi pięknymi słowami, które państwo tutaj używacie w obronie jednej ze stacji, która sprzedała się".

Spór na sejmowej komisji

Przedstawiając szóstą poprawkę, poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050) powiedział, że zmierza ona do tego, "aby uszanować konstytucyjne prawo szacunku do praw nabytych". - Każdy przedsiębiorca, który podejmuje w Polsce działalność, ma prawo do tego, aby widzimisię polityków zmieniających się rządów nie czyniło krzywdy jego inwestycji – mówił.