Polska Licznik zbiórki Łatwoganga nadal rośnie. Ogromna kwota

Łatwogang i Bedoes opublikowali wspólne oświadczenie

Prowadzona przez influencera Łatwoganga dziewięciodniowa transmisja na rzecz fundacji Cancer Fighters zakończyła się w niedzielę z wynikiem ponad 251 milionów złotych.

Zbiórka jednak nadal trwa, a zebrana kwota rośnie. Jak poinformowała fundacja Cancer Fighters na utworzonej specjalnej stronie internetowej, dotychczas zebrano 282 741 778,76 złotych. To stan na godzinę 21 w poniedziałek.

Impulsem do rozpoczęcia akcji był utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej fundacji Cancer Fighters, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

17 kwietnia influencer Łatwogang rozpoczął akcję charytatywną dla Cancer Fighters w serwisie YouTube. Podczas 9-dniowej całodobowej transmisji zbierał pieniądze dla podopiecznych fundacji, słuchając przez cały ten czas utworu Bedoesa i Mai Mecan.

Początkowo celem było zebranie 500 tysięcy złotych. Transmisja zakończyła się jednak wieczorem w niedzielę, 26 kwietnia, z wynikiem ponad 251 milionów złotych. W akcję zaangażowało się wielu znanych artystów, sportowców i celebrytów, a transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream - 26 kwietnia śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie.