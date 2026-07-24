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JEDEN NA JEDEN

Kto nie podpisał "lojalki"? Piotr Mueller podał liczbę posłów

|
Mateusz Morawiecki
Kto nie podpisał "lojalki"? Piotr Mueller odpowiada
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
Zdaniem stronnika Mateusza Morawieckiego Piotra Muellera deklaracji o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości nie podpisali wszyscy posłowie należący do stowarzyszenia Rozwój Plus. Gość "Jeden na jeden" w TVN24 odniósł się również do złożenia "lojalki" przez europosła Daniela Obajtka.

W czwartek o północy w PiS minął termin na podpisanie oświadczenia o rezygnacji z przynależności do stowarzyszeń. Konsekwencją niezłożenia dokumentu ma być - według zapowiedzi - wykluczenie z partii. Stronnicy Mateusza Morawieckiego zadeklarowali, że nie chcą odchodzić z PiS, ale też, że nie będą podpisywać "lojalek". 

O to, ile osób z obozu Morawieckiego nie podpisało oświadczeń, był pytany eurodeputowany Piotr Mueller w "Jeden na jeden" w TVN24. - Powiem, ile jest w stowarzyszeniu. 40 posłów, (…) europosłów odkładam na bok w tej chwili, bo to jest mniej istotne - odpowiedział. Jak dodał, z tego, co wie, to właśnie 40 posłów nie złożyło "lojalek".  

Obóz Morawieckiego utworzy nowy klub parlamentarny?

Agata Adamek pytała, czy będzie w Sejmie nowy klub parlamentarny zwolenników byłego premiera. - Mam nadzieję, że będzie klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości (…). My nie szliśmy w tej dyskusji z planem żadnego zakładania klubu parlamentarnego - odpowiedział Mueller. 

- Z drugiej strony jakiekolwiek dzisiaj deklaracje dotyczące tworzenia klubu (…) wiem, jak będą wykorzystane. Będą teorie spiskowe, oni to planowali i tak dalej. Nie, nic nie było planowane. To jest ta intryga, która próbuje nas wyrzucić z partii - dodał. I podkreślił: - Jestem smutny, że nastąpiła radykalna suwpolizacja mojej partii politycznej, bo ja się zapisywałem do Prawa i Sprawiedliwości, a nie do partii pana Mateckiego. 

Kto z otoczenia Morawieckiego podpisał oświadczenie?

We wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że oświadczenie o przynależności do PiS podpisał europoseł Daniel Obajtek. Po tych doniesieniach były prezes Orlenu napisał w mediach społecznościowych, że jedność w partii "nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego" i zwrócił się do polityków, aby "nie wykorzystywać" jego deklaracji do dalszych "ataków i kłótni".

Mueller pytany w TVN24, czy Obajtek jest jedynym, który złożył dokumentu, odpowiedział: - Tak, tylko że on jest europosłem. Tak jak ja, nie jest w Sejmie.

Wiadomo, że oświadczenie miała złożyć również Anita Czerwińska - posłanka PiS i była wiceministra w resorcie rodziny i polityki społecznej w rządzie Morawieckiego. Nie należała do stowarzyszenia Rozwój Plus.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiPiotr Mueller
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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