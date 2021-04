Cugowski: Krzysiowi zawsze zazdrościłem liczby przebojów

Wieloletni wokalista Budki Suflera przyznał, że umawiał się z Krzysztofem Krawczykiem na to, że może coś razem zaśpiewają. - Mam przez ostatni rok dziwne przemyślenia i patrzę na to z lekkim przerażeniem, bo nigdy nie było takiego nawarstwienia zgonów ludzi znanych i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie - zwrócił uwagę.

"Krzysiowi zawsze zazdrościłem liczby przebojów"

- Krzysiowi zawsze zazdrościłem liczby przebojów. On wylansował niebotyczną liczbę przebojów. Któryś z panów dziennikarzy pytał mnie, a co pan powie na temat twórczości, a ja na to, że nic. Jeżeli ktoś wylansował kilkanaście wielkich przebojów, to o czym można mówić o twórczości? To była twórczość, którą uwielbiali ludzie, a my artyści robimy to dla ludzi - stwierdził.