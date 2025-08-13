Gawkowski "przestrzega obóz prezydenta". "To jest deprymujące"

Gawkowski o udziale Nawrockiego w wideokonferencji z Trumpem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę prezydent Karol Nawrocki wziął udział w wideokonferencji zorganizowanej przez prezydenta Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami przed jego spotkaniem z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w piątek na Alasce. Przed tą rozmową i również po niej, z europejskimi liderami rozmawiał premier Donald Tusk.

Do środowych wydarzeń odniósł się w "Faktach po Faktach" wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Powiedział, że "jeżeli prezydent Nawrocki wejdzie na drogę szukania małych sukcesów, że wziął udział w spotkaniu, jeżeli jego kancelaria, jego ludzie i on sam będzie pokazywał: 'ja brałem udział w konferencji, w spotkaniu, a ty nie brałeś', to to jest głupie, deprymujące dla polskiej polityki zagranicznej i jej szkodzące".

- To jest złe dla naszych relacji z partnerami europejskimi - dodał wicepremier.

Krzysztof Gawkowski w "Faktach po Faktach" Źródło: TVN24

Gawkowski mówił, że relacje między rządem a nowym prezydentem na razie są "rysowane". - Rysujemy politykę i wierzę, że w tej polityce kompromis jest słowem zasadniczym - podkreślił.

- Jeżeli miałoby to się skończyć tym, że ktoś będzie robił z tego memy, kto był na spotkaniu, albo nie, i obozy polityczne się na tym skupią, to głupie jest dla Polski, dla przyszłości Ukrainy, dla Polski jako partnera transatlantyckiego w Europie Środkowo-Wschodniej, dla Warszawy i jej relacji z partnerami europejskimi. Niczym dobrym to się nie skończy. Przestrzegam obóz prezydenta, żeby tak nie robić - zaakcentował.

Gawkowski: współpraca w tych obszarach z prezydentem to priorytet rządu

- Spotkanie Trump - Putin przełoży się na przyszłość Ukrainy (...), w tej sprawie stanowisko Polski musi być jasne i czytelne i współpraca i prezydenta i premiera, reprezentujących stanowisko Polski w rozmowach z prezydentem Trumpem, partnerami europejskimi i prezydentem Zełenskim, powinna być ustalona - podkreślił Gawkowski.

Przyznał też, iż "nigdy w ramach rządu nie było rozmowy o tym, że przyjmujemy stanowiska, które miałyby być różne dla prezydenta i premiera".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwie rozmowy na szczycie, różni przedstawiciele Polski

- Mamy jasną politykę w tej sprawie. Współpraca z obozem prezydenta w tej sprawie, z samym prezydentem Nawrockim w polityce międzynarodowej i (sferze - red.) bezpieczeństwa jest priorytetem rządu - zapewnił Gawkowski. Nadmienił, że "opowieści o tym, że są jakieś konflikty, to są bajki".

- W polityce międzynarodowej i tak istotnej sprawie, jak przyszłość Kijowa i Ukrainy (...), między Nawrockim i Tuskiem, między rządem i Pałacem Prezydenckim, sporów nie będzie - zapewnił gość "Faktów po Faktach".

OGLĄDAJ: Krzysztof Gawkowski, Marek Magierowski, Krzysztof Izdebski, dr hab. Rafał Chwedoruk