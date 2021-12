Niemcy rozpatrzą wniosek o azyl Syryjki znalezionej w przygranicznym lesie

Młoda Syryjka Marwa jest pierwszą migrantką z polsko-białoruskiej granicy, która może legalnie wjechać do Niemiec – tam rozpatrzony zostanie jej wniosek o azyl. W Niemczech mieszkają jej rodzice. Kobieta chciała do nich dołączyć, ale z podlaskiego lasu ledwo wyszła cało. Przez ostatnie dwa miesiące lekarze w Polsce walczyli o jej życie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Nareszcie razem - po pięciu latach rozłąki i wielu tygodniach niepewności, jak skończy się walka o życie, rodzice zabierają Marwę do Niemiec. - Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu dołączę do rodziców i będę mogła zacząć normalnie żyć – mówi kobieta.

- Podjęłam ryzyko, bo nie miałam innego wyjścia. Pojechałam do Libanu, skąd wraz ze znajomymi polecieliśmy do Mińska. Stamtąd na granicę z Polską i dalej już nic nie pamiętam – opowiada Marwa.

Kobieta ma teraz problemy nie tylko z pamięcią, ale też z mową i poruszaniem się. Dodatkowo choruje na padaczkę. W podróży do Europy nie miała ze sobą leków, bo w Syrii są trudnodostępne. W podlaskim lesie półżywą znalazła ją grupa wolontariuszy. - Tak naprawdę jeszcze kilka godzin i ona by zmarła – twierdzi Agata Purol, która brała udział w akcji ratowania Marwy.

Organizacje humanitarne interweniują w sprawie Syryjki

Dzięki emisji w TVN24 w połączenie syryjskiej rodziny zaangażowała się niemiecka organizacja humanitarna. - Uruchomiliśmy w Niemczech wielką akcję informacyjną. Sprawą zainteresowaliśmy niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych. Do samego końca nie wiedzieliśmy, czy to się dobrze skończy – stwierdza dyrektor niemieckiej organizacji humanitarnej Wir Packen’s An Axel Grafmanns.

Migranci dalej będą szukać sposobu, żeby dostać się do Europy

Dlatego ludzie dalej będą szukać sposobu, żeby dostać się do Europy. - Powinniśmy w Europie podejść do tego w bardziej humanitarny sposób. Sam pochodzę z NRD, skąd ludzie uciekali do zachodnich Niemiec. Jeśli do pewnych krajów wysyła się broń i w wyniku wojny ludzie tracą domy, nic dziwnego, że szukają lepszej przyszłości – wyjaśnia Axel Grafmanns.