Kryzys na granicy. Apel artystów i biskupa o pomoc uchodźcom. "Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie"

Biskup Rafał Markowski, ale także ludzie kultury, między innymi Danuta Stenka, Tomasz Kot, Magdalena Różczka, Dawid Podsiadło we wspólnym spocie "Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie" apelują o wpuszczenie do strefy stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią służb medycznych i pomocy humanitarnej. "Białoruski reżim zwabił tysiące ludzi w pułapkę. W tych warunkach skazani są na umieranie" - mówią na nagraniu.

Apel w sprawie uchodźców

Antoni Pawlicki: wiemy z relacji mieszkańców, że tam jest nagorzej

- Organizujemy zbiórki, wspieramy, spotykamy się z lokalnymi mieszkańcami. Staramy się dać realną pomoc - dodał. - Pojawił się również pomysł, żebyśmy zajęli stanowisko publicznie i zrobili taki spot i wezwali do tego, co wydaje nam się w tej sytuacji najważniejsze, czyli do wpuszczenia pomocy humanitarnej do strefy stanu wyjątkowego - powiedział Pawlicki. - Wiemy z relacji mieszkańców, że tam jest nagorzej – dodał.