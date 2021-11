Interwencja Straży Granicznej pod Narewką. "Mojego kolegę powalili na ziemię, a do mnie jeden mierzył z pistoletu"

czytaj dalej

Ojciec chrzestny odchodzi do lamusa? Od miesiąca we włoskiej diecezji katańskiej decyzją biskupa na trzy lata zawieszono instytucję rodziców chrzestnych - to powód do zastanowienia się nad tym zwyczajem i tradycją, która z religijnej zmieniła się w społeczną. Maria Mikołajewska.