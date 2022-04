Zabierz fotel z widowni do domu. Akcja krakowskiego teatru

czytaj dalej

Do Buczy i innych miejscowości w obwodzie kijowskim, wyzwolonych z rąk rosyjskich okupantów, powinna zostać wysłana międzynarodowa misja w celu zebrania dowodów zbrodni popełnianych na cywilach - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Minister spraw zagranicznych zaapelował o to do Międzynarodowego Trybunału Karnego i organizacji międzynarodowych.