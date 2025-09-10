Skradziony samochód Tusków odnaleziony

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu Źródło: TVN24

Według naszych najświeższych informacji lexus został namierzony przez funkcjonariuszy już w kilka godzin od nocnej kradzieży spod domu premiera w Sopocie. Policjanci zdecydowali się na organizację pułapki, licząc, iż na miejscu pojawią się złodzieje.

- Auta kradnie się na raty, zespołowo. Jedna osoba przełamuje zabezpieczenia, za kierownicę wsiada wozak który prowadzi samochód do miejsca, gdzie - jak to mówią w złodziejskim slangu - ma on ostygnąć - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl doświadczony funkcjonariusz policji.

Skradziony samochód "stygnie" pod dyskretną obserwacją złodziei. Sprawdzają oni w tym czasie, czy przy aucie nie ma policjantów i dopiero po kilku, kilkunastu godzinach zabierają je do finalnej kryjówki. Trójmiejscy policjanci wieczorem postanowili jednak zakończyć swoje działania i odholować auto na bezpieczny parking.

W przypadku auta premiera nie muszą to być zuchwali przestępcy. Nie możemy jednak wykluczyć działalności obcych służb, które chciały zakomunikować, że obserwują premiera i mogą mu osobiście zaszkodzić mówi inny z rozmówców tvn24.pl

Sytuację komplikuje fakt, że prywatny dom premiera jest otoczony stałą opieką Służby Ochrony Państwa. Dlatego według naszych informacji kradzież może się odbić teraz na funkcjonariuszach, a także przełożonych w tej formacji.

Tym bardziej, że poprzednio złodziejom udało tak ośmieszyć ochronę, gdy zniknęła służbowa limuzyna premiera Włodzimierza Cimoszewicza.

Lexus ulubiona marka złodziei

Luksusowa marka toyoty, jaką jest lexus to zarazem "ulubiona" marka polskich złodziei. Od lat znajduje się na szczycie rankingu kradzionych samochodów, razem z innymi japońskimi autami. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że tamtejsi producenci oznaczają tylko niewiele części. W efekcie złodzieje rozbierają auto i następnie na przykład bezpiecznie sprzedają we fragmentach.

