Polska Korwin-Mikke i Schreiber strzelali do logo Koalicji Obywatelskiej. "Nawoływanie do przemocy" Kamila Grenczyn |

Tusk zwrócił się do ministrów: proszę o pilny przegląd wszystkich przepisów, które dotyczą broni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/@MSchreiberM

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Marianna Schreiber - prawicowa komentatorka polityczna i freakfighterka - opublikowała w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia wykonane na strzelnicy, gdzie wybrała się wraz z Januszem Korwinem-Mikkem, byłym posłem i europosłem, prezesem partii Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (KORWiN).

Na jednym z nagrań pokazano, że do tarczy strzeleckiej przyczepione jest logo Koalicji Obywatelskiej, czyli biało-czerwone serce. - Co my mamy na tej tarczy? - zapytała Schreiber, zwracając się do Korwina-Mikkego.

- Na tej tarczy mamy takie serduszko, bo my nie lubimy tej organizacji - odpowiedział polityk. Następnie widać, jak Schreiber i Korwin-Mikke strzelają do tarczy.

Nagranie wywołało w internecie falę krytyki i oburzenia. Część komentarzy nawiązywała do zamachu z 7 listopada, gdy na płytę Rynku Głównego w Krakowie wjechał samochodem 24-letni mężczyzna i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł dwa dni później w szpitalu.

W innym wpisie na platformie X Schreiber napisała, że "gdyby zamach był pół roku temu, a nie 2 tygodnie temu, to każdy miałby gdzieś strzelanie na strzelnicy". "Wszystkie strzelnice były pełne, gdy chcieliśmy się zapisać. Wszystkie w Warszawie. Trzeba zamknąć wszystkie strzelnice w Polsce. Koniec" - czytamy.

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Korwin-Mikke: nie rozumiem, gdzie wady

Sprawę skomentował we wtorek Korwin-Mikke. "Tak, strzelałem do pewnej kolorowej grafiki. Cel bardzo widoczny, dobrze się strzelało i co ważniejsze, celnie się trafiało. Nie rozumiem, gdzie wady? Więcej napiszę: jedyne dobre, co wyszło tej całej śmiesznej koalicji, to właśnie to logo. Bardzo dobry i widoczny cel" - napisał.

We wpisie załączył zdjęcie przedstawiające przedziurawione kulami logo KO.

Tak, strzelałem do pewnej kolorowej grafiki. Cel bardzo widoczny, dobrze się strzelało i co ważniejsze, celnie się trafiało. Nie rozumiem, gdzie wady?



Więcej napiszę: jedyne dobrego, co wyszło tej całej śmiesznej koalicji, to właśnie to logo. Bardzo dobry i widoczny cel. ;) pic.twitter.com/c2sDZNogmR — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) November 24, 2026 Rozwiń

Oświadczenie właściciela strzelnicy. Zapowiedziano zawiadomienie

Na stronie Ligi Obrony Kraju zostało opublikowane we wtorek oświadczenie jej prezesa, pułkownika w stanie spoczynku Janusza Chwiejczaka. Poinformowano w nim, że nagrania opublikowane w mediach społecznościowych przez Mariannę Schreiber "zostały wykonane na strzelnicy należącej do Ligi Obrony Kraju, na których Janusz Korwin-Mikke strzela do tarczy przedstawiającej logo Koalicji Obywatelskiej".

Zaznaczono, że liga nie akceptuje, nie popiera i nigdy nie będzie popierać tego rodzaju działań. "Instruktorzy odpowiedzialni za dopuszczenie do sytuacji przedstawionej w opublikowanym materiale zostali zwolnieni dyscyplinarnie z pracy w dniu nagrania. Decyzja ta była konsekwencją naruszenia obowiązujących zasad i regulaminu strzelnicy" - czytamy w komunikacie stowarzyszenia.

"Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją Liga Obrony Kraju składa do właściwych organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa" - poinformowano. Zaznaczono ponadto, że "Liga Obrony Kraju nie jest organizacją polityczną i nie zamierza uczestniczyć w nieprzyzwoitych grach politycznych".

Kolejne zawiadomienie. Dariusz Joński o "dwójce patopolityków"

Zawiadomienie w tej sprawie złożył również europoseł KO Dariusz Joński, co potwierdził w środę w rozmowie z tvn24.pl. Zamiar jego złożenia zapowiedział dzień wcześniej w nagraniu w mediach społecznościowych.

- Składam zawiadomienie do prokuratury na tę dwójkę patopolityków, którzy po tym wszystkim, co się wydarzyło w Krakowie, po tym, co się kiedyś wydarzyło w Gdańsku, gdzie został zamordowany Adamowicz, poszli na strzelnicę i uśmiechając się, zaczęli strzelać do loga Koalicji Obywatelskiej - tłumaczył swoją decyzję.

Zachowanie Schreiber i Korwina-Mikkego ocenił jako "nawoływanie do przemocy". - Nie ma żadnej w tej sprawie dwuznaczności - zaznaczył.

Składam zawiadomienie do prokuratury. pic.twitter.com/mV9wjsKRFD — Dariusz Joński MEP🇵🇱🇪🇺 (@Dariusz_Jonski) November 24, 2026 Rozwiń