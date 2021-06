Nowe zasady dla części podróżnych. "Zawsze ktoś będzie za granicą, gdy będziemy ogłaszali obostrzenia"

W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od północy ze środy na czwartek zmieniają się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Z kwarantanny zwolni ujemny wynik testu wykonanego po 7 dniach od przekroczenia granicy. Kwarantanna nie dotyczy też osób skutecznie zaszczepionych.

"Musimy zadbać o ochronę, szczególnie ochronę granic"

- Jeżeli widzimy gwałtowne wzrosty, jeżeli widzimy, że za zakażenia w Wielkiej Brytanii już w 90 procentach przypadków odpowiada wirus w formie delta, wymaga to szybkich decyzji, biorąc pod uwagę dodatkowo, że zaczynamy od weekendu wakacje. Nie ma więc tutaj przestrzeni na zbyt długie oczekiwanie, trzeba było podjąć szybką decyzję, żeby uchronić społeczeństwo przed przedostaniem się i szeroką transmisją wirusa w wersji delta - wyjaśniał Andrusiewicz.

Stwierdził, że "musimy zadbać o ochronę, szczególnie ochronę granic, bo najważniejsza jest teraz kwestia zabezpieczenia właśnie granic, bo tej transmisji w Polsce nie ma jeszcze dużej i to, co nam może zagrozić, to jest przedostanie się dość licznych grup obywateli, chociażby innych państw, którzy będą zakażeni".