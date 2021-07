Wiceminister zdrowia o zakażeniach mutacją Delta w Polsce. "Zaczyna dominować"

Zakażeń mutacją Delta koronawirusa w Polsce na dziś mamy 246 potwierdzonych przypadków - powiedział w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, ten wariant koronawirusa odpowiada za 70 procent wszystkich zakażeń w kraju. Zapowiedział także, że dzieci powinny 1 września - po wakacjach - wrócić do szkół w trybie stacjonarnym.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Programie Pierwszym Polskiego Radia mówił o rozprzestrzenianiu się wariantu Delta. Jak ocenił, "zaczyna on dominować w Europie i w Polsce". - Dziś mamy 246 potwierdzonych przypadków zakażenia mutacją Delta - powiedział. Przekazał, że ten wariant koronawirusa odpowiada już za 70 procent zakażeń w kraju.

Wiceminister Kraska podkreślił, że szczepionki dostępne w Polsce chronią przed mutacją Delta i zachęcił wszystkich niezdecydowanych do przyjęcia szczepionki. Kraska powiedział, że nawet jeśli dojdzie do zakażenia osoby w pełni zaszczepionej, przebieg choroby jest bardzo łagodny i objawia się lekkimi bólami mięśni i nieznacznym podniesieniem temperatury.

Wiceminister: dzieci powinny pierwszego września wrócić do szkół

Kraska powiedział, że resorty zdrowia i edukacji są w bliskim kontakcie w związku z rozpoczynającym się za miesiąc nowym rokiem szkolnym i planowanym powrotem dzieci do nauczania stacjonarnego.

- Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się to bez przeszkód, aczkolwiek też mamy przygotowane kolejne warianty na wypadek, jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się zmieniała. Ale myślę, że tutaj powinniśmy być w miarę spokojni: dzieci powinny 1 września wrócić do szkół - powiedział.