Gawkowski: Kryzys, który nadchodzi, jest olbrzymi. Rząd próbuje to zamydlić

Rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdy na początku stycznia 2020 roku dowiedział się o wirusie, nie zrobił nic. Dwa miesiące były przespane i o to powinniśmy mieć największy żal do premiera Morawieckiego - mówił w TVN24 Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Ostrzegał też, że kryzys związany z pandemią COVID-19 "jest olbrzymi", a "rząd robi wszystko, żeby tę sytuację zamydlić".

Gawkowski: dwa miesiące były przespane, o to powinniśmy mieć żal

- 4 marca to było dwa tygodnie po tym, jak odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym minister Szumowski wraz z premierem Morawieckim zapewniali, że wszystko jest pod kontrolą, Agencja Rezerw Materiałowych jest pełna zaopatrzenia, że jesteśmy gotowi, a służba zdrowia w pełni wydolna - przypominał.

Jego zdaniem "przede wszystkim przedstawiciele obozu władzy wprowadzili w błąd opinię społeczną". - Lekceważyli to, co się dzieje we Włoszech, i nie byli przygotowani od strony organizacyjnej - ocenił Gawkowski.