122 nowe przypadki zakażenia koronawirusem

13 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 884 098 zakażeń, które doprowadziły do śmierci 75 285 osób.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6058 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+1 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 310 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (+3), - 585 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian w stosunku do dnia poprzedniego) - z tego 48 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (+4), - 71 091 osób jest objętych kwarantanną (-1303 w stosunku do dnia poprzedniego). - 2 654 483 osoby wyzdrowiały (+124).