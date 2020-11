Prezydent Niemiec zaoferował pomoc w walce z koronawirusem. "Grzech nie skorzystać"

Prezydent Niemiec napisał list z ofertą pomocy do Andrzeja Dudy. Polska na razie nie skorzystała. Sebastian Wasilewski sprawdził, kto już to zrobił. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Poziom epidemii w Czechach był najwyższy w Europie, ale nie dochodziło tam do sytuacji, w których karetki jeździłyby od szpitala do szpitala. - Nic takiego się jeszcze nie dzieje. Jedyne co to słyszałam, że niektóre szpitale już zgłaszają, że mają zajęty komplet łóżek – dodaje rozmówczyni TVN24.