Praca w czasie izolacji. Sejm uchwalił nowelizację

Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez posłów Koalicji Obywatelskiej, które zakładały między innymi, by za okres niezdolności do pracy z powodu COVID-19 przysługiwał zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent podstawy wymiaru zasiłku.

Praca zdalna dla przebywających w izolacji domowej

Nowela przewiduje, że w razie pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji, w trakcie którego nie świadczył pracy zdalnej.