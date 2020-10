100 tysięcy nowych zakażeń w tydzień. Kolejna granica przekroczona

W czwartek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła w Polsce 300 tysięcy. Oznacza to, że w ciągu tygodnia wzrosła o ponad 100 tysięcy. Pierwszą granicę 100 tysięcy zdiagnozowanych zakażeń przekroczyliśmy w Polsce w ciągu 215 dni od pierwszej stwierdzonej infekcji. Do 200 tysięcy liczba ta wzrosła w ciągu kolejnych 17 dni. Osiem kolejnych dni wystarczyło, by suma zakażeń przekroczyła 300 tysięcy przypadków.

W czwartek resort zdrowia poinformował o 20 156 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i o śmierci 301 osób. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń od początku epidemii wyniosła 319 205.

Do 100 tysięcy w 7 miesięcy, do 200 tysięcy w 17 dni, a do 300 tysięcy w 8 dni

Łączną liczbę przekraczającą 100 tysięcy zakażeń koronawirusem w Polsce, dokładnie 100 074, Ministerstwo Zdrowia odnotowało 4 października, czyli po 215 dniach od momentu oficjalnego potwierdzenia pierwszego przypadku w naszym kraju, czyli od 4 marca.

Drugie 100 tysięcy infekcji, jak wynika z danych podawanych przez resort zdrowia, zdiagnozowano w Polsce ciągu 17 dni - od 5 października do 21 października włącznie.

Na dojście od 200 tysięcy do 300 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia wystarczyło 8 dni - od 22 do 29 października.

104 tysiące przypadków w ciągu tygodnia

W ciągu tygodnia - od 23 do 29 października - Ministerstwo Zdrowia poinformowało łącznie o 104 519 zakażeniach. To pierwszy tydzień od początku epidemii, gdy łączna liczba wykrytych infekcji przekroczyła 100 tysięcy.

- w czwartek, dziś - 20 156, - w środę - 18 820, - we wtorek - 16 300, - w poniedziałek - 10 241, - w niedzielę - 11 742, - w sobotę - 13 628, - w piątek - 13 632.

Ile testów wykonano?

Łącznie od początku epidemii resort zdrowia poinformował o wykonaniu 4 575 570 testów u 4 404 544 osób.

Jak wynika z danych prezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia, do wykrycia pierwszych 100 tysięcy zakażeń potrzebne było wykonanie od marca ponad 3,4 miliona testów i przebadanie ponad 3,3 miliona osób.

Kolejne 100 tysięcy zakażeń potwierdzono po wykonaniu nieco ponad 660 tysięcy testów i przebadaniu 640 tysięcy osób.

Od 22 do 29 października, czyli w czasie, gdy łączna liczba zakażonych doszła od 200 do 300 tysięcy, ministerstwo informowało o wykonaniu niemal 416 tysięcy testów i przebadaniu 407 tysięcy osób.

Autor:ads//now

Źródło: tvn24.pl