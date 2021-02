Blisko 9 tysięcy nowych przypadków zakażenia. 279 osób zmarło

"Obserwujemy potwierdzenie trendu wzrostowego zakażeń"

Rzecznik rządu: kolejne decyzje odnośnie obostrzeń nie wcześniej niż na początku kolejnego tygodnia

Rzecznik rządu Piotr Mueller we wtorek poinformował, że "dodatkowe informacje czy decyzje co do zmiany obostrzeń w jedną czy drugą stronę zapadną nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia". - Ponieważ dopiero pod koniec tego tygodnia będą spływały pierwsze dane, które pokażą, jak wygląda sytuacja po otwarciu tych branż, które dostały otwarte w zeszły piątek - powiedział rzecznik rządu.

Mueller: decyzje co do zmiany obostrzeń zapadną nie wcześniej, niż na początku przyszłego tygodnia

Warunkowe zniesienie niektórych obostrzeń

Od 12 do 26 lutego hotele są dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50 proc. dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości). Restauracje hotelowe pozostają zamknięte.

Otwarte są baseny , ale już nie aquaparki - te nadal są nieczynne. Otwarte są stoki narciarskie i boiska zewnętrzne oraz korty . Oznacza to wznowienie amatorskiego sportu na świeżym powietrzu. Siłownie nadal są zamknięte. Restauracje – tak jak do tej pory – mogą wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Minister zdrowia: nie chciałbym, żeby Zakopane stało się naszym San Siro

- Nie chciałbym, żeby Zakopane stało się naszym San Siro, żeby to Krupówki były początkiem trzeciej fali pandemii w Polsce - przyznał Niedzielski. - Odpowiedzialność w tej sytuacji ma szczególne znaczenie - podkreślił. - Jeżeli wykonujemy pewne kroki, które polegają na luzowaniu obostrzeń, to nadal jesteśmy zobowiązani do zachowywania się w sposób odpowiedzialny, do zachowania dystansu, do noszenia maseczek - wymienił.