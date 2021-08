91 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Cztery zakażenia to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6184 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian w porównaniu do dnia poprzedniego), - z tego 277 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (-1), - 601 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian) - z tego 35 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (-1), - 77 828 osób jest objętych kwarantanną (-1966). - 2 653 807 osób wyzdrowiało (+107).

Minister zdrowia o wariancie Delta w Polsce

- Patrząc na ostatni miesiąc, przekroczyliśmy już 60 procent udziału wariantu Delta - poinformował. - Oznacza to, że rzeczywiście wariant Delta staje się wariantem dominującym. Jeżeli popatrzymy na ostatni tydzień, to wręcz te parametry opisujące udział wariantu Delta w całej liczbie badanych próbek dochodzi do 80 procent - mówił.